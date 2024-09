Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 4 settembre 2024 | Trama

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 4 settembre 2024

Andrè intende abbandonare il Fürstenhof per andare a vivere in Sudafrica e avviare nel vigneto di Simon un nuovo ristorante, ma non ha ancora parlato della sua idea a Helene. Vroni è stata promossa all'esame di maturità e giunge improvvisamente al Fürstenhof. Alfons ha la mattinata libera ed è in procinto di andare a pesca con Leander, ma riceve una telefonata da un portiere che lo sta attenendo da mezz'ora; a quel punto l'uomo capisce che Werner, di soppiatto, ha spostato i turni dei concierge. Vanessa e Helene intendono riunire tutta la famiglia sotto lo stesso tetto. Erik non riesce a parlare: per via della fasciatura rigida che gli ferma la mascella, si esprime a versi, che a tutti sembrano essere incomprensibili. Helene scopre i progetti di Andrè…