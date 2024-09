Tempesta d’amore: arriva GRETA, nuova cuoca e grande amore di… | Anticipazioni italiane

Un nuovo importantissimo personaggio sta finalmente per debuttare sui nostri teleschermi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena una giovane donna destinata a portare parecchio scompiglio al Fürstenhof… soprattutto in ambito sentimentale! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Greta assunta come cuoca

Un passaggio di consegne epocale sta per andare in scena al Fürstenhof. Dopo quasi vent’anni, lo storico chef André Konopka (Joachim Lätsch) lascerà infatti l’hotel a cinque stelle per iniziare una nuova vita in Sudafrica. Prima, però, dovrà trovare un degno erede per la sua cucina…

Sarà così che farà il suo ingresso Greta Bergmann, una giovane cuoca di grande talento che verrà assunta come nuova chef del Fürstenhof. Peccato solo che non tutto verrà fatto secondo le regole! Ben presto si scoprirà infatti che il curriculum della donna è stato gonfiato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta futuro amore di Noah e rivale di Valentina

Ma chi è Greta Bergmann? Poco dopo il suo arrivo, scopriremo che non si tratta affatto di una sconosciuta! Si tratta infatti di una cugina di Yvonne (Tanja Lanäus) – con cui ha chiuso i rapporti ormai da anni – nonché il primo grande amore di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse). Un amore che non rimarrà un ricordo passato…

Vi anticipiamo infatti che i vecchi sentimenti tra il secondogenito di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schofer) si richiederanno, dando vita ad una tormentata storia d’amore. La felicità sentimentale di Greta verrà però ostacolata da una rivale decisamente ostica: Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Chi tra le due contendenti avrà la meglio?

Tempesta d’amore, casting news: Laura Osswald interpreta Greta Bergmann

Il personaggio di Greta Bergmann verrà interpretato da Laura Osswald, attrice tedesca classe 1982 già nota al pubblico televisivo d’oltralpe grazie alla sua partecipazione a numerose serie di successo.

La 42enne interprete tedesca debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Greta Bergmann nel corso del puntata 4013 ed è destinata a farci compagnia per molto molto tempo. Questo personaggio è infatti ancora saldamente nel cast fisso della soap nelle puntate attualmente in onda in Germania!

Chiudiamo con le parole della Osswald sul suo personaggio: "Greta è una donna divertente, piacevole e sicura di sé. Con il mio personaggio condivido la passione per la cucina e la capacità di affrontare le sfide della vita contando sulle nostre forze".