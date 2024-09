Tempesta d’amore: Gerry e Shirin, matrimonio a rischio per colpa di Erik! | Anticipazioni italiane

Ovunque passino Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus), i guai sono dietro l’angolo! Anche quando hanno le migliori intenzioni, questi due simpaticissimi personaggi riescono infatti sempre a combinare qualche pasticcio, finendo spesso per coinvolgere involontariamente le persone a loro più care. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore a farne le spese saranno due giovani innamorati in procinto di sposarsi: Gerry (Johannes Huth) e Shirin (Merve Çakır)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik aiuta Gerry a chiedere la mano di Shirin

Se Erik si è trasformato da cinico dark man a padre amorevole e compagno devoto, il merito è anche di chi ha saputo tirare fuori il suo lato migliore: da suo fratello Florian (Arne Löber), alla figlia Josie (Lena Conzendorf)… al suo migliore amico Gerry!

Benché diversissimi da ogni punto di vista, quest’ultimo e Vogt si sono infatti profondamente legati, aiutandosi a vicenda a superare le rispettive difficoltà: mentre Gerry ha insegnato all’amico a farsi guidare dal cuore più che dall’interesse, Vogt ha invece sostenuto il giovane Richter nella sua crescita personale permettendogli di diventare un adulto responsabile ed indipendente nonostante il suo deficit cognitivo.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando Gerry deciderà di chiedere a Shirin di sposarlo – Erik non solo lo aiuterà a organizzare una proposta di matrimonio romantica, ma si dirà addirittura disposto a ricoprire il ruolo di “padre” del ragazzo per chiedere ufficialmente la mano della Ceylan al genitore di quest’ultima, come da tradizione turca. Un’offerta sincera che rischierà però di provocare un disastro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik mette a rischio il matrimonio di Gerry e Shirin

A causa della distanza geografica, l’importante incontro col padre di Shirin avverrà tramite videochiamata e sembrerà subito andare per il verso giusto: pur non avendo mai conosciuto Gerry di persona, il signor Ceylan capirà infatti subito che il ragazzo è profondamente innamorato della figlia e acconsentirà dunque felice alla loro unione. I problemi arriveranno però dopo…

Rimasto solo con il padre di Shirin, Erik finirà infatti per lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo, tanto da avventurarsi a pronunciare qualche frase in turco. Peccato solo che le sue doti linguistiche siano molto limitate…

Il risultato? Quando il signor Ceylan gli chiederà per quando sono state fissate le nozze, Erik risponderà "tra tre giorni"… invece che "tra tre mesi"! E, purtroppo, quando Shirin si accorgerà dell'errore, sarà troppo tardi. Riusciranno i due promessi sposi ad organizzare un matrimonio in meno di 72 ore? Lo scopriremo molto presto…