Tempesta d’amore: Helene rinuncia al Sudafrica e André la manipola! | Anticipazioni italiane

Ci sono persone che non accettano facilmente un “no” come risposta… e André Konopka (Joachim Lätsch) è decisamente tra queste! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore lo chef riceverà infatti un netto rifiuto che lo porterà a usare ogni mezzo pur di far cambiare idea alla donna che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene scopre che André vuole andare in Sudafrica

Dopo anni di instabilità (inclusi non pochi guai con la giustizia), da qualche tempo André sembrava aver finalmente trovato il suo equlibrio a Bichlheim, dove non solo ha un lavoro che lo gratifica, ma anche le persone che ama… a partire da Helene Richter (Sabine Werner)! Eppure per lui potrebbe non essere sufficiente…

Come sappiamo, ormai da parecchie settimane lo chef sta infatti sognando di lasciare tutto per trasferirsi in Sudafrica, dove lo attende un’occasione professionale entusiasmante e vive il suo unico figlio, Simon (René Oltmanns). Il problema? L’uomo non intende partire senza la fidanzata, ma ha troppa paura di un rifiuto per parlare apertamente con lei.

Cosa accadrà a questo punto? Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore André deciderà finalmente di raccontare tutto a Helene. Prima che possa farlo, però, quest’ultima scoprirà da sola i suoi piani segreti. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André manipola Helene

Inutile dire che la donna resterà sconvolta nello scoprire che il suo amato sta programmando un cambio di vita di tale portata senza dirle nulla, specialmente perché si convincerà che l’uomo volesse partire da solo. Fortunatamente, però, André riuscirà presto a chiarire l’equivoco e proverà in ogni modo a convincere la compagna che li attende una vita da sogno.

Ebbene, effettivamente Helene non resterà indifferente di fronte alle immagini dei panorami mozzafiato che la attendono nell’emisfero sud. Al contempo, però, l’idea di allontanarsi dai suoi due figli proprio ora che sta per diventare nonna, la frenerà. E così, seppur col cuore spezzato, la donna spiegherà ad André di non poterlo seguire in Sudafrica. Lui accetterà la sua decisione?

Inutile dire che la risposta è “no”! Determinato a portare avanti il suo progetto ad ogni costo, lo chef penserà bene di usare Max (Stefan Hartmann) – a cui farà credere che Helene sta rinunciando alla propria felicità per amor suo – per convincere la donna a partire con lui. Seguici su Instagram.