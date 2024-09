Tempesta d’amore: Vanessa tradisce Carolin e fa l’amore con Max! | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per cambiare (di nuovo) tutto! Proprio quando Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) sembrava aver finalmente trovato una soluzione per la sua ingombrante “famiglia allargata”, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza cadrà vittima del suo profondo legame col suo ex, finendo per lasciarsi andare ad un gesto che cambierà molte cose… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa vuole convivere con Carolin e Max

Sogna una famiglia “tradizionale”, ma allo stesso tempo ama una donna. È questo il dilemma di Vanessa Sonnbichler, ormai da mesi dilaniata tra i suoi sentimenti per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) ed il rinnovato legame con Max Richter (Stefan Hartmann), da cui aspetta un bambino. Una situazione che sta mettendo a dura prova tutti i personaggi coinvolti…

Estenuata dai continui scontri tra Max e Carolin, Vanessa era addirittura arrivata a chiudere temporaneamente i rapporti con entrambi. Poi, però, le è venuta un’idea a dir poco sorprendente per risolvere la sua situazione: mettere in piedi una casa multigenerazionale, dove Max, Carolin, Vanessa ed il bambino possano vivere in armonia grazie alla presenza rassicurante di Helene (Sabine Werner)! Funzionerà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa cede alla passione per Max

Inutile dire che la proposta della Sonnbichler spiazzerà sia Richter che la Lamprecht, che tutto si sarebbero aspettati tranne che una proposta simile. Ciononostante, i due rivali finiranno per mettere da parte le proprie riserve, dicendosi pronti a buttarsi in questa nuova avventura!

Insomma, dopo tante tensioni, questo appassionante triangolo sembrerà finalmente sulla via della risoluzione. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Vanessa sentirà per la prima volta il proprio bimbo muoversi nel suo grembo… e Max sarà lì con lei!

Come prevedibile, questa esperienza unirà ulteriormente i due ex fidanzati, che già si erano riavvicinati dopo la scoperta della gravidanza. E così, quando poco dopo i due saranno costretti a rifugiarsi nella baita di Max a causa di una tempesta improvvisa, tra loro si ricreerà l’intesa di un tempo, portandoli a cedere alla passione!

E ora? Per il momento vi anticipiamo che questo evento segnerà un punto di svolta per Vanessa, che capirà finalmente per chi batte davvero il suo cuore (e la risposta potrebbe non essere scontata…). Seguici su Instagram.