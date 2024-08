Tempesta d’amore: Vanessa fa una proposta shock a Max e Carolin (e non solo)! | Anticipazioni italiane

Come salvare la propria vita sentimentale e, al contempo, garantire al suo futuro figlio di vivere in un ambiente sereno? Sarà questo l’interrogativo che tormenta Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) da quando ha scoperto di essere incinta. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la risposta arriverà inaspettatamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia su Rete 4 a inizio settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa turbata dal conflitto di Carolin e Max

Vanessa ha sempre saputo cosa voleva dalla vita: mettere su famiglia insieme all’uomo che ama. Un sogno che però è mutato in modo inaspettato! I suoi improvvisi sentimenti per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) hanno infatti fatto cadere la Sonnbichler in una profonda crisi, che si è poi conclusa con la decisione da parte della ragazza di lasciare Max Richter (Stefan Hartmann) ad un passo dalle nozze. Ed i problemi non sono finiti lì!

Proprio quando tutto sembrava ormai chiaro, Vanessa ha infatti scoperto di aspettare un figlio dal suo ex, ritrovandosi in una situazione a dir poco complicata. Se da una parte i suoi sentimenti per Carolin non sono cambiati, infatti, dall’altra la gravidanza l’ha fatta inesorabilmente riavvicinare a Max (con cui c’è stato anche un bacio).

Il risultati? Tra i due rivali in amore è riesplosa una guerra senza esclusione di colpi. Una situazione che peserà a tal punto su Vanessa a spingere quest’ultima a prendere una decisione difficile: chiudere (temporaneamente) i rapporti sia con Max che con Carolin! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa vuole convivere con Carolin e Max

Inutile dire che la decisione della Sonnbichler colpirà profondamente i due rivali, che inizieranno finalmente ad interrogarsi sul loro comportamento. Allo stesso tempo, però, anche Vanessa soffrirà per la situazione e si sfogherà con Helene (Sabine Werner), a cui confesserà di sentire terribilmente la mancanza di Carolin, ma di dover anche pensare al bene del suo bambino.

Ebbene, sarà proprio parlando con la Richter che Vanessa avrà un’idea inaspettata: vivere in una grande casa multigenerazionale insieme a Max, Carolin, Helene e André (Joachim Latsch)! In questo modo il bambino avrebbe tutte le cure e le attenzioni di cui avrebbe bisogno, mentre la tensione tra Max e Carolin verrebbe stemperata dalla presenza di estranei.

Entusiaste, Vanessa e Helene organizzeranno un incontro con tutte le persone coinvolte per annunciare la loro idea. Come reagiranno Carolin e Max di fronte a questa proposta shock?