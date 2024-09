Un posto al sole, anticipazioni 16 settembre 2024: Rossella e Riccardo, torna la tensione?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 16 settembre 2024

Alberto (Maurizio Aiello) è sempre più cupo per via dei propositi vendicativi di Angelo Torrente (Loris De Luca) e, pressato da Niko (Luca Turco), prende una difficile ma giusta decisione. Finalmente Samuel (Samuele Cavallo) rivede Micaela (Gina Amarante), ma con quale esito? I rapporti fra Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) sono ormai apparentemente buoni ma in realtà sono ancora condizionati dal passato. E una discussione sul lavoro potrebbe far riemergere la tensione… Seguici su Instagram.