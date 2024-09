Un posto al sole, anticipazioni 18 settembre 2024: Marina e Roberto, la distanza aumenta

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 18 settembre 2024

Va sempre peggio tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli): quest’ultimo, infatti, è sempre più concentrato sul processo a Lara (Chiara Conti) e a Magdalena (Natalia Giro). Raffaele (Patrizio Rispo) e Diego (Francesco Vitiello) vengono chiamati a testimoniare, ma le cose non andranno proprio come previsto. Le notizie fornite da Alberto (Maurizio Aiello) ad Eugenio (Paolo Romano) e Lucia (Francesca Colapietro) serviranno a velocizzare le indagini per la cattura di Torrente (Loris De Luna)? L’operazione portata avanti da Damiano (Luigi Miele) avrà l’esito sperato?… Seguici su Instagram.