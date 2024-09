Un posto al sole, anticipazioni 26 settembre 2024: Marina nei guai!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 26 settembre 2024

La polizia continua a cercare l'aggressore di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli); il campo delle indagini si restringe velocemente e per Marina (Nina Soldano) le cose si mettono male. Damiano (Luigi Miele) è sempre più impegnato nella caccia a Torrente (Loris De Luna) e Viola (Ilenia Lazzarin) fa fatica a nascondere la propria ansia. Dopo che Lollo non ha voluto andare a dormire da lui, in Guido (Germano Bellavia) inizia a farsi strada un brutto sospetto….