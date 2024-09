Un posto al sole, anticipazioni 4 settembre 2024: Niko ad Alberto, “devi autodenunciarti!”

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 4 settembre 2024

Il progetto del parco archeologico di Manuela (Gina Amarante) inizia a manifestare delle “strane crepe”, tra ritardi e carenze d’allestimento; la ragazza a quel punto si insospettisce e arriva a scoprire una dolorosa verità che rischia di invalidare tutto! In ansia anche per la propria incolumità, Niko (Luca Turco) fa pressing su Alberto (Maurizio Aiello) perché si autodenunci alla polizia, in modo da evitare l’eventuale vendetta del boss Torrente (Loris De Luna). Clara (Imma Pirone), nel frattempo, si rifiuta di perdonare Palladini per quello che ha fatto… Seguici su Instagram.