Un posto al sole, anticipazioni 6 settembre 2024: il giorno del processo!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 6 settembre 2024

Inizia il processo a carico di Magdalena e Lara, con Ida che affronterà il grande giorno sostenuta come sempre dall'amore del suo Diego. Ancora molto arrabbiata per il comportamento assurdo di Costabile, Manuela teme che il suo progetto non vedrà mai la luce, ma un'iniziativa di Filippo e Serena potrebbe farle cambiare idea. Nunzio e Rossella diventano alleati per convincere Samuel a non recarsi a Berlino da Micaela…