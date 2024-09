Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2024

Nunzio e Rossella, spinti dai sentimenti sopiti ma mai del tutto svaniti che provano l’una per l’altro, potrebbero ritrovarsi romanticamente. Mentre esorterà Mariella a voltare pagina, Salvatore avrà modo di confidarsi con lei e interrogarsi, anche grazie a un confronto illuminante con Michele, su cosa voglia veramente. Il modo in cui Jimmy si relaziona con lui, potrebbe ferire Camillo che avverte la spiacevole sensazione di essere un po’ sfruttato dall’amico ritrovato. E i problemi potrebbero non finire qui.

Una conversazione fra Lara e suor Maura poterà quest’ultima a maturare una decisione inattesa. Dopo aver chiarito le cose con Rossella, Nunzio deciderà di fare un passo avanti nella propria vita, cosa che non sfuggirà a Silvia, che manifesterà a Michele la sua apprensione per la figlia. Il comportamento di Jimmy porterà a un nuovo allontanamento fra lui e Camillo e, nonostante le raccomandazioni di Renato, il nipote continuerà a sbagliare.

La vicenda dell’aggressione a Ferri giungerà al suo imprevisto epilogo mentre, con differenti stati d’animo e speranze, Ida, Lara, e tutti gli altri direttamente o indirettamente coinvolti, attendono con trepidazione l’imminente sentenza del processo relativo alla triste vicenda di Tommaso… Cosa deciderà il giudice? Rosa avrà uno spiacevole incontro con una persona che l’ha profondamente delusa. Alberto, stanco di vivere nella paura e lontano da Federico, maturerà una clamorosa decisione.

Alberto medita di lasciare Napoli per ricominciare un’altra vita altrove, Rosa riceverà una proposta spiazzante da una sua vecchia conoscenza, apparentemente intenzionata rimediare ai propri errori. È arrivato il giorno dell’attesa sentenza del processo a carico di Lara e Magdalena… quale sarà l’esito? Per Ida è in arrivo anche un’altra sorpresa. Dopo un confronto con Michele, Guido realizzerà che la vita da separato ha anche molti svantaggi.

Dopo un'iniziale riluttanza, convinto da Rosa, Damiano potrebbe decidere di ascoltare quello che ha da dirgli Felice Cascella. Complice un cattivo consiglio di Micaela, incalzato dal professore, Jimmy si troverà nei guai e potrebbe crearli anche al povero Camillo. Guido e Mariella hanno uno scontro sulla cifra da destinare al mantenimento di Lollo.