Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024

Ferri, dopo aver tentato ancora di convincere Lara a ritrattare la sua deposizione, trovando l’opposizione di suor Maura, si rivolgerà a Filippo e Serena con una proposta spiazzante. Mariella soffre sempre più per la crisi della sua famiglia; intanto ella vita di Guido torna ad affacciarsi Claudia e Silvia, benché frenata da Michele, decide di riprovare a parlare con la sua vecchia amica.

Filippo e Serena sono messi in crisi dalla richiesta, formulata da Roberto, di prendere in affido Tommy; l’uomo renderà la sua testimonianza in tribunale e cercherà di rendere difficoltosa quella di Ida. All’arrivo di Claudia a Napoli, Silvia le rivolgerà l’ennesimo appello a non intromettersi fra Guido e Mariella, ma le cose prenderanno una piega diversa. Samuel sente sempre più la mancanza di Micaela ma un inconsapevole assist di Nunzio porterà il ragazzo a elaborare una strategia per costringere la fidanzata a tornare a Napoli.

Il processo sulla vicenda di Tommaso Ferri continua e sia Ida che Magdalena non si risparmiano colpi bassi rimpallandosi la colpa di quanto accaduto. Guido e Claudia decidono di viversi la loro storia, con Silvia che avrà il gravoso compito di informare Mariella di quella dolorosa novità. Samuel si illude di poter utilizzare Jimmy per riconquistare Micaela. Valeria continua a seminare in Niko il dubbio che la presenza di Renato nella vita del figlio sia troppo ingombrante.

Cimmino e Nicotera sono al lavoro per scoprire chi sia stato a rivelare il luogo in cui si nascondeva Sabbiese nel programma protezione. Alberto si sente sempre più braccato e teme anche delle ritorsioni da parte di Torrente. La deposizione di Magdalena al processo rischia di mettere in cattiva luce Ida aumentando le sue paure, ma Diego cerca di sostenerla invitandola a non perdere la fiducia. Nonostante i tentativi maldestri di Silvia, Guido e Mariella appaiono sempre più distanti e il loro matrimonio sembra davvero arrivato al capolinea.

Alberto è terrorizzato dal rischio di subire la vendetta di Angelo Torrente. Manuela continua a non volerne più sapere di Costabile. Il rapporto tra Valeria e Niko si consolida, con Renato molto critico nei confronti della ragazza. Nunzio e Diana, sempre più uniti, propongono a Silvia di rinnovare il Caffè Vulcano. Seguici su Instagram.