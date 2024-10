Beautiful, anticipazioni 11 ottobre: Steffy, “Hope non è un’innocentina”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 11 ottobre 2024

Hope ha dovuto rimandare una cena con Liam per lavorare fino a tardi con Thomas. Infastidita dalle accuse e dai sospetti di Liam nei confronti di Thomas, Steffy dichiara che Hope potrebbe non essere l'innocente della situazione, anzi, ritiene che provi qualcosa per Thomas. Brooke cerca di giustificarsi con Taylor, che però richiede sincerità, intuendo che ci sia qualcosa che la Logan non le stia dicendo e che spieghi il suo timore che Thomas possa provocare problemi a Liam e Hope.