Beautiful, anticipazioni 18, 19 e 21 ottobre: Ridge sente la mancanza di Brooke

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 18, sabato 19 e lunedì 21 ottobre 2024

Taylor chiede a Ridge se Brooke le abbia mentito e se ci sia già stato qualcosa tra loro. Lo stilista le tace il bacio sotto il vischio e il momento di vicinanza a casa della Logan, ma la psichiatra intuisce la verità. Così è tesa quando Brooke le fa visita per chiederle, in nome della loro amicizia, di tenere a freno Steffy per quanto riguarda Hope. Ridge è preoccupato per le tensioni che avverte, proprio alla vigilia del viaggio a Roma, scatenate dalle accuse di Steffy contro Hope. Steffy si dice certa che Thomas sia sempre stato professionale con Hope, ma non può dire altrettanto per quest’ultima.

La discussione tra Taylor e Brooke rischia di trascendere: se la Logan insiste che la figlia non provi niente per Thomas, la psichiatra allude che Hope potrebbe tradire il marito visto i trascorsi della madre. Deacon mette in guardia Hope da Thomas, che però si fida. Non nutrendo più fiducia in Brooke, Taylor torna a spingere Deacon a farsi avanti con la Logan. Fervono i preparativi per il viaggio promozionale a Roma e Eric ne approfitta per suggerire a Ridge di cogliere l’occasione per riconciliarsi con Brooke, alla quale appartiene.

Nonostante apprezzi il patto d'amicizia che Brooke ha stretto con Taylor, Ridge non nasconde alla Logan di sentire la sua mancanza. Deacon si lascia convincere da Taylor a fare la sua mossa con Brooke, invitandola a Il Giardino.