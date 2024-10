Beautiful, anticipazioni 26 ottobre: Brooke pentita di aver messo Taylor al primo posto

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 26 ottobre 2024

Brooke (Katherine Kelly Lang) comunica a Ridge (Thorsten Kaye) di essersi pentita di aver messo l'amicizia con Taylor (Krista Allen) davanti all'amore che prova per lui. La Logan non ha mai smesso di sperare di vederlo tornare a casa da lei. Intanto Taylor informa Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Thomas della fine dell'amicizia con Brooke, comprese le cause che hanno riaperto la frattura. Neanche la psichiatra sembra decisa a mollare la speranza di tornare con Ridge.