Beautiful, anticipazioni 3 ottobre: R.J. a Brooke, “sicura di non voler tornare con Ridge?”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 3 ottobre 2024

R.J. è deciso a supportare la decisione di Brooke di rinunciare a Ridge, anche per via del patto stretto con Taylor. Tuttavia il ragazzo interroga la madre: una parte di lei se ne pente perché vorrebbe tornare con Ridge? Taylor sprona Deacon a non rinunciare ad un futuro con Brooke: la Logan vuole un uomo che la conosce, con cui ha già avuto un legame, dunque lui sarebbe perfetto.

Sheila pensa che Finn l’abbia salvata per via dell’innegabile legame tra loro: lei lo ha messo al mondo. Il medico però chiarisce la propria posizione, anche perché informato del suo tentativo di farsi aiutare da Jack. Seguici su Instagram.