Beautiful, anticipazioni 30 ottobre: Liam a Hope, “non portare Thomas a Roma”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 30 ottobre 2024

Hope è colta alla sprovvista quando Liam le chiede di non portare Thomas a Roma, ritenendolo un rischio non necessario e temendo la stia di nuovo manipolando senza che lei se ne accorga. Hope difende Thomas, ritenendo irragionevole e ingiusto che il capo stilista della sua linea venga escluso per i timori del marito. Taylor e Ridge ammettono a Thomas di essere preoccupati dal chiacchiericcio su lui e Hope, specie perché a muovere accuse contro la Logan è stata Steffy. Thomas è sorpreso che la gente possa veramente pensare che Hope provi qualcosa per lui e assicura alla madre che i suoi progressi non verranno rovinati.