Beautiful, anticipazioni 5 ottobre 2024: Hope, “non provo niente per Thomas”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 5 ottobre 2024

Liam affronta nuovamente Thomas e arriva alla conclusione che non riuscirà mai a fidarsi di lui. Lo stilista afferma di comprenderne i motivi, ma prova ancora ad assicurargli di non essere un pericolo per lui e Hope. Intanto Brooke, avendo notato la vicinanza e la sintonia tra Hope e Thomas, interroga la figlia a riguardo. La giovane Logan nega di provare qualcosa per Thomas; Brooke allora ipotizza che Thomas sia ancora un problema e che Hope eviti di ammetterlo solo per salvare la Hope For The Future.

Pressata dal confronto con la madre, Hope descrive Thomas come un instabile ossessivo per cui non proverà mai niente e realizza solo troppo tardi che il ragazzo ha sentito tutto. Nel disperato tentativo di farsi perdonare, prova a rassicurarlo del fatto che non pensa le cose le ha sentito dire a Brooke. Seguici su Instagram.