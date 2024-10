Anticipazioni e trama puntata Beautiful di martedì 8 ottobre 2024

Taylor è certa che con Sheila in galera, R.J. a casa e la sua amicizia con Brooke, per i Forrester e i Logan ci sia un futuro radioso. Brooke però è preoccupata per quello che potrebbe essere in corso tra Thomas e Hope e decide di affrontare la figlia. Bill consiglia a Liam di non abbassare la guardia con Thomas e si mostra deciso a non demordere con Katie nonostante la sua relazione con Carter. Seguici su Instagram.