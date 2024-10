Beautiful, anticipazioni dal 14 al 19 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 14 a sabato 19 ottobre 2024

Con grande fervore, Hope respinge le accuse di Steffy, ma non può accettare che il marito, arrivato al limite della sopportazione, le chieda di allontanare Thomas. Quest’ultimo è stato fondamentale per il successo della sua linea e, in quanto padre di suo figlio, rimarrà sempre una parte della sua vita.

Finn arriva a casa e Steffy gli racconta la confessione fatta a Liam. Finn teme che l’intervento della moglie nella vita di Liam e Hope possa provocare una frattura nel loro matrimonio, mentre Steffy è convinta di aver fatto la scelta giusta per proteggere sia il fratello che l’azienda. Nel frattempo, Brooke e Taylor si trovano a pranzo a “Il Giardino”, dove Taylor cerca di spingere Brooke verso Deacon (Sean Kanan), ma senza risultati. Al ritorno al lavoro, Taylor continua a insistere su Deacon, ma lui si accorge che c’è qualcosa di strano e rinfaccia a Taylor di volerlo convincere a corteggiare Brooke solo per riavere Ridge (Thorsten Kaye) per sé.

Brooke ritorna alla Forrester e si imbatte in Ridge, il quale, con Steffy e Eric al suo fianco, continua a spingere R.J. a lavorare come stilista nell’azienda di famiglia. Nonostante il rifiuto del giovane, che desidera seguire un percorso personale, Ridge è al settimo cielo per il ritorno del figlio e per la riunione della famiglia in un’atmosfera di armonia.

Hope torna a casa e trova Liam, e dopo aver nuovamente provato a convincerlo di non provare nulla per Thomas e di amare solo lui e la famiglia che hanno costruito insieme, va ad affrontare Steffy alla Forrester, accusandola di essersi intromessa nel suo matrimonio raccontando falsità sul suo conto a Liam, esclusivamente allo scopo di rovinare il loro rapporto per l’ennesima volta. Hope affronta Steffy e la accusa di voler sabotare il suo matrimonio con Liam insinuando che lei provi per Thomas un interesse che va ben oltre il rapporto professionale. Sostiene di amare suo marito e che nulla potrà mai farla vacillare. Steffy però non sembra crederle e la mette in guardia: non le permetterà di vanificare tutti i progressi fatti dal fratello per ritrovare il suo equilibrio.

Hope è furiosa e corre dalla madre a raccontarle l’accaduto. Brooke è indignata per l’intrusione di Steffy, ma riesce finalmente a far confessare a Hope di essere attratta da Thomas. La figlia, molto turbata, giura che farà di tutto per fronteggiare questo suo sentimento, ma che non è lontanamente paragonabile all’amore profondo che prova per Liam. Nel frattempo, Ridge e Taylor si stanno confrontando sulla situazione che si è creata tra loro e su come Ridge si sia sentito messo da parte dalle due donne della sua vita, cosa che sembra turbare molto Taylor. I loro discorsi sono però interrotti dall’arrivo di Steffy che racconta ai genitori di aver condiviso con Liam il suo sospetto che Hope abbia dei sentimenti per Thomas.

Sono tutti molto preoccupati per i possibili sviluppi sia per il matrimonio di Hope e Liam, sia per la serenità in azienda. Più tardi Brooke va a trovare Taylor al suo studio per discutere della faccenda, pregandola in nome della loro amicizia di intervenire, chiedendo a Steffy di ritrattare ciò che ha detto. Amicizia che però sembra incrinarsi. Alla Forrester, Eric, Carter e Ridge discutono i dettagli del grande evento stampa di “Hope For the Future” che si terrà a breve oltreoceano, a Roma. Sono tutti elettrizzati, anche se serpeggia qualche preoccupazione per il fatto che Hope e Thomas si troveranno a lavorare fianco a fianco sottoposti a un’altissima tensione.

Deacon è preoccupato perché la figlia va a trovarlo al ristorante per annunciare la notizia del viaggio imminente. Ma Hope ripete che lei e Thomas hanno un rapporto esclusivamente professionale e che Thomas è davvero cambiato da ogni punto di vista. Nel frattempo, Taylor e Brooke continuano a discutere a seguito dell’intromissione di Steffy nel matrimonio di Liam e Hope per difendere il fratello, ma, anche se il terreno dello scontro sono i rapporti tra i loro figli, l’antica rivalità affiora subdola. Prima che il confronto con quella che ritiene un’amica trascenda, Brooke se ne va e torna alla Forrester dove trova Ridge intento in una conversazione con Eric che la riguarda in prima persona.

Eric è convinto che sia giunto il momento per suo figlio di riconciliarsi con Brooke, e in effetti, rimasti soli, l'amore tra i due che cova sotto la cenere rischia di divampare. Taylor invece corre a "Il Giardino", dove tenta per l'ultima volta di convincere Deacon a dichiararsi a Brooke. Taylor, usando tutte le sue abilità persuasive da psichiatra, insiste nell'incoraggiare Deacon a farsi avanti con Brooke; è convinta che la loro unione possa interrompere il ciclo tossico della rivalità legata a Ridge, anche se non può più negare che il suo obiettivo comprenda anche il proprio ritorno con il padre dei suoi figli che non ha mai smesso di amare.