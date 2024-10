Beautiful, anticipazioni dal 21 al 26 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2024

Alla Forrester, Carter e Katie parlano dell’imminente trasferta a Roma per “Hope for The Future” e Katie spera che parta con loro anche Brooke, perché sarebbe l’occasione perfetta per una romantica riconciliazione con Ridge. D’altro canto, è proprio Ridge a confessare a Brooke quanto senta la sua mancanza anche se intende rispettare il patto di amicizia che lei ha fatto con Taylor. Anche Brooke conferma di sentire moltissimo la sua mancanza e non nasconde che il rapporto con la sua nuova amica abbia subito qualche scossone a causa di un dissapore legato ai figli, ma preferisce glissare sperando di poter superare la crisi con Taylor.

Taylor raggiunge Ridge alla Forrester e scopre che la sua opera di convincimento su Deacon potrebbe aver avuto effetto. Lui ha chiesto a Brooke di raggiungerlo a “Il Giardino” e le dichiara tutto il suo amore e il desiderio di ricostruire una vita con lei. Nel frattempo, Taylor ricorda a Ridge quanto sia stato importante per lei a prescindere dai figli che hanno in comune. Deacon ha dichiarato il suo amore a Brooke con la speranza che lei possa ricambiarlo e vedere un futuro con lui. Ma Brooke si insospettisce, non comprendendo come mai lui torni su un argomento di cui hanno parlato tante volte e avendo lei messo delicatamente in chiaro che un ritorno insieme non sarà più possibile. Imbarazzato, Deacon si lascia scappare che gli è stato suggerito di farlo.

Brooke pensa che Hope o Hollis, il cameriere con cui aveva avuto un fugace appuntamento, abbiano suggerito a Deacon di farsi avanti con lei, ma ben presto capisce che è stata Taylor allo scopo di avere la strada libera con Ridge. Hope conversa con R.J.; il fratello è contento per l’amicizia tra la loro madre e Taylor, ma è ugualmente preoccupato: resisterà a stare lontana da Ridge? Sentendosi tradita, Brooke è decisa ad avere chiarimenti da Taylor.

Brooke si precipita alla Forrester e sente Taylor dire a Ridge che lui le manca, che il patto di amicizia con lei è stato un errore, che Brooke non cambierà mai e che lei sarebbe pronta a tornare con lui. Quando Ridge esce per un impegno improvviso, Brooke, in lacrime, affronta quella che credeva un’amica. È il momento della verità tra Brooke e Taylor: le due donne si scontrano animatamente sul passato e sul futuro. Brooke si sente profondamente tradita perché ha sinceramente creduto nel loro patto di scegliere la loro amicizia allontanandosi da Ridge e puntando ad essere un esempio positivo per i loro figli.

Taylor insinua che Brooke abbia minato la sua fiducia comportandosi in modo sleale nei confronti di Thomas e che questo le abbia aperto gli occhi sul fatto che Brooke non sarebbe mai cambiata e che presto o tardi avrebbe cercato di ritornare con Ridge. Nel frattempo Deacon, amareggiato per il rifiuto di Brooke e per aver determinato quella che immagina sarà la fine di una bella amicizia, confida a Hollis che cosa ha fatto, spinto subdolamente da Taylor. Ridge, in partenza per Roma, racconta al padre la dichiarazione d’amore che Taylor gli ha fatto e anche Eric rimane interdetto perché credeva che sarebbe stata Brooke a riavvicinarsi al figlio per prima.

La discussione tra Brooke e Taylor degenera quando Taylor ferisce pesantemente Brooke rinfacciandole il suo burrascoso passato sentimentale. Brooke minaccia di raccontare a Ridge il tradimento di Taylor e le due vengono alle mani. Solo l’arrivo di Ridge impedisce che la zuffa vada oltre. Ridge interviene nel litigio tra Brooke e Taylor che è trasceso con le due che hanno iniziato ad azzuffarsi. Brooke, sconvolta per il tradimento dell’amica, la accusa di essere stata subdola e di aver distrutto la loro amicizia avendo sempre mirato a riprendersi Ridge.

Taylor non nega di aver tentato di far tornare insieme Deacon e Brooke, ma lascia intendere a Ridge che la prima a tradire il patto sia stata proprio Brooke. Ridge, che conosce la verità e sa che è stata leale, chiede di rimanere solo con Brooke e cerca di tranquillizzarla, pur cercando di rimanere in qualche modo neutrale. Brooke però non si perde d’animo e decide di chiarire a Ridge di non aver mai smesso di amarlo e che intende fare di tutto perché abbiano un futuro insieme. Intanto anche Hope viene a sapere da Deacon del litigio fra sua madre e l’antica rivale e rimane molto colpita dalla doppiezza di Taylor.

Steffy continua a dire a Thomas quanto sia preoccupata della sua vicinanza con Hope e del loro prossimo viaggio in Italia. Thomas naturalmente cerca di tranquillizzarla in tutti i modi. Sopraggiunge Taylor, che turbata dal litigio, racconta di come la sua amicizia con Brooke sia definitivamente chiusa e svela di essere ancora innamorata e di rivolere il loro padre accanto a sè. La burrascosa fine dell'amicizia tra Brooke e Taylor ha colpito molto Hope, che – amareggiata per la delusione della madre – si confida con Thomas il quale, come figlio di Taylor, non vuole però prendere posizione. Il suo unico pensiero in questo momento è l'imminente viaggio a Roma per l'evento stampa di "Hope for The Future" ed è convinto che lui e Hope sapranno trovare la serenità necessaria a superare questo nuovo conflitto tra le loro madri.