Beautiful, anticipazioni americane: Electra Forrester, ecco chi è suo padre

Come vi avevamo anticipato, nelle puntate americane di Beautiful, ha fatto il suo debutto sulla scena Electra Forrester, interpretata da Laneya Grace. La ragazza appartiene ad un ramo secondario della famiglia Forrester, in quanto nipote di Ivy Forrester, che è sua zia. Come la parente, la giovanissima cugina di Ridge Forrester aspira a diventare un disegnatrice di gioielli professionista e, per questo, ha seguito Ivy quando quest’ultima è stata reclutata da Carter Walton per un possibile rilancio del settore gioielli (che, così almeno lui spera, possa aiutare a rinverdire il brand della Hope For The Future).

Vi avevamo però già segnalato come la mossa del direttore esecutivo della Forrester Creations dovrà scontrarsi con la resistenza di Steffy Forrester: sebbene lei e Ivy fossero in buoni rapporti, al punto che la parente australiana le fece da testimone di nozze, ad oggi tra le due aleggia invece il dissapore, come se quel riavvicinamento non fosse mai avvenuto. Steffy è restia non solo per i precedenti personali con Ivy, di cui non sente di potersi fidare davvero, ma anche perché ritiene che le idee di Carter, volte ad investire nuove risorse su una “comatosa” Hope For The Future, possano mettere a repentaglio la stabilità finanziaria della casa di moda.

Intanto, però, Electra spera di potersi accasare nella nota azienda dei familiari e, se per il pubblico il suo è un personaggio totalmente nuovo e uscito dal nulla (così come successe con Ivy), è stato sottolineato come ella non sia un’estranea per i Forrester di Los Angeles, con cui ha sempre intrattenuto rapporti, per quanto sporadici.

Ma veniamo alla collocazione esatta di Electra nell’albero genealogico di famiglia: visto che Ivy è sua zia, si era ipotizzato che poteva trattarsi di una figlia di Jessica Forrester, figlia di primo letto di John Forrester (fratello maggiore di Eric) che, ad inizio anni ’90, animò la scena teen della soap, accompagnata da sua madre Maggie Forrester.

Quando il personaggio di Ivy venne introdotto, le due vennero sostanzialmente ignorate: mai sono state menzionate e, a quanto pare, sua madre Claire Forrester è stata moglie di John prima che i due divorziassero. Ebbene, Jessica e Maggie continueranno ad essere “innominabili”, per buona pace dei fan della prima ora. In fondo ora gli autori stanno andando nella direzione di inventare nuovi Forrester, invece di attingere a quelli, seppur numerosissimi, che da anni sono parcheggiati fuori scena.

E, infatti, ecco che Electra è figlia di John Forrester Jr, fratello maggiore di Ivy e omonimo del padre. Da quando è stato nominato, ovviamente, i fan d’oltreoceano hanno iniziato a chiedersi se prima o poi l’uomo farà la sua comparsa a Los Angeles, magari andando a rimpolpare la scarna fauna maschile degli “over”. Di sicuro non rivedremo il suo genitore: John Forrester Senior, infatti, è morto, così come emerso dalle condoglianze che Steffy ha indirizzato ad Ivy e Electra (seguendo così la sorte di quello che è stato il suo interprete, Fred Willard, venuto a mancare nel 2023).

Electra è destinata a far battere il cuore di Will Spencer: il figlio di Katie e Bill ha accettato l’offerta della madre di uno stage alla Forrester Creations e, sebbene totalmente disinteressato alla moda, è rimasto colpito dall’alta concentrazione di modelle e stagiste che si aggirano da quelle parti.

La sua aspirazione a latin lover però potrebbe cessare prima di iniziare, visto che gli sceneggiatori sembrano aver imboccato già la strada dell’amore istantaneo: fatale è stato uno scontro accidentale tra Will e Electra, durante il quale alla giovane sono caduti dei gioielli che il ragazzo ha prontamente raccolto, finendo per porgere un anello alla sconosciuta in un gesto che voleva strizzare l’occhio ad una proposta di matrimonio.

Insomma, dopo Zende e Nicole, R.J. e Coco, Emma e Xander, nonché R.J. e Luna (divenuta interessante solo dopo la svolta “psycho” che, però, è costata alla stessa Luna l’uscita di scena proprio sul più bello), gli autori puntano di nuovo al cliché della coppietta di adolescenti dalla trama prevedibile che dovrebbe far battere il cuore dei telespettatori. Ci riusciranno? I precedenti non sono dalla loro parte…

Va anche detto che R.J. Forrester non è sembrato elettrizzato all'idea che il cugino Will entrasse nei ranghi della compagnia: non è dunque escluso un triangolo visto che lui e Electra sono cugini alla lontana e che si sono visti, probabilmente, solo una manciata di volte nel corso della loro giovane vita…