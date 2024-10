Dottor Alì: intervista a Onur Tuna (dottor Ferman)

I fan italiani lo stanno conoscendo grazie al ruolo del dottor Ferman, uno dei personaggi principali di Dottor Alì, la serie turca in onda su Real Time ogni sabato in prima serata. Ad interpretarlo c’è l’attore Onur Tuna, che è riuscito ad entrare pian piano nel cuore dei telespettatori, nonostante il suo personaggio fortemente spigoloso.

Noi di Tv Soap abbiamo avuto occasione di intervistarlo per fargli qualche domanda. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Dottor Alì: intervista a Onur Tuna

Quali caratteristiche le piacciono maggiormente del dottor Ferman?

Innanzitutto, credo che sia un uomo molto disciplinato; crede principalmente nel successo della squadra della quale fa parte. È il superiore per gli specializzandi. Per questo, vuole ottenere il massimo dai medici sotto di lui. La motivazione per diventare medico è dovuta senz’altro alla condizione speciale di sua sorella, che a volte lo rende un po’ aggressivo nel prendersi cura dei pazienti. Tuttavia, non è per niente un cattivo ragazzo!

È dunque un personaggio che ammira?

Sì, ho sempre sognato di portare in scena un personaggio così. Ferman è un tutor e un medico da stimare, anche se ha tanti difetti.

Che rapporto hai sviluppato con Taner Olmez, interprete del dottor Alì?

Un rapporto ottimo; io e Taner siamo diventati dei veri amici, anche al di fuori del set. Quando stiamo insieme ci divertiamo tantissimo. Inoltre, ritengo che sia bravissimo a portare in scena tutte le sfumature di Alì. Non sarebbe convincente, né tanto meno giusto mostrare soltanto gli aspetti positivi della vita, in generale, e soprattutto della lotta di Ali contro l’autismo. Il mio personaggio, Ferman, sfida in continuazione Alì.

Ed è anche questo il bello della serie. Perché, se ci pensa, se le persone non riescono a entrare in empatia con le persone autistiche dopo aver visto questa serie, vuol dire che hanno un problema! Un serio problema. Ma devo dire che questo, fortunatamente, avviene in pochi casi. Spesso le persone che mi riconoscono mi fermano per strada e mi dicono: “Dottor Ferman, per favore tratti Ali più gentilmente!”.

Cosa le piace fare nella vita di tutti i giorni? Quali sono i suoi hobby e le sue passioni?

Quando posso ritagliarmi del tempo per me, sto con i miei amici e la famiglia. Pratico sport e viaggio. Amo poi il cinema, il teatro e adoro leggere un buon libro. Seguo da sempre il calcio, il basket, la pallavolo e adoro giocare a ping pong. Seguici su Instagram.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione