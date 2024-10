Endless love, anticipazioni 12 ottobre: Nihan pensa di incontrarsi con Kemal ma…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 12 ottobre 2024

Emir ha orchestrato l’hacking del cellulare di Kemal e, con l’aiuto di Asu, è riuscito a deviare le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal verso il suo. In questo modo, il pirata informatico risponde alle domande di Nihan utilizzando frasi preregistrate di Kemal. Nihan è così portata a credere che stia per incontrarsi con Kemal, ma non è la verità. Leyla conduce delle indagini su Ayhan e scopre che ha trascorso sei anni in prigione per essere stato colto a rubare nella cassaforte del padre.

Leyla invia a Kemal la foto del documento di Deniz. Tuttavia, l’informazione riguardante il gruppo sanguigno è stata alterata da Tufan su ordine di Emir. Leyla suggerisce quindi a Kemal di accettare che Deniz non sia sua figlia e di arrendersi alla realtà. Kemal, tuttavia, si rifiuta e continua ad approfondire le sue ricerche. Emir si dirige verso una scogliera insieme a Deniz, ma attua un piano: consegna Deniz a Tufan e finge di avere ancora in braccio la bambina quando invece tiene solo una bambola. Davanti a Nihan, simula il gesto di gettare la carrozzina nel vuoto, per poi rivelarle che era solo un avvertimento e che desidera poter amare Deniz come se fosse sua figlia. La costringe poi a promettere che non dirà nulla a Kemal, minacciandola con gravi conseguenze. Zeynep raggiunge Kemal portandogli la foto di Deniz nascosta sotto il letto dalla loro madre. Questo convince ulteriormente Kemal che Deniz sia sua figlia.

Leyla si incontra con l’avvocato Eyup, un vecchio amico del padre, per ottenere informazioni sul passato di Ayhan, scoprendo qualcosa di sconvolgente: nel 1982 suo padre aveva fatto condannare Ayhan a sei anni di carcere pur essendo innocente. Intanto, Nihan e Kemal si incontrano presso un maneggio dove c’è il cavallo che Kemal desidera regalare a Deniz, convinto che sia sua figlia anche se non dispone ancora delle prove definitive. Per questa ragione incarica Leyla di recarsi a casa di Emir per raccogliere un campione biologico di Deniz, come saliva o capelli, al fine di effettuare un test del DNA e dimostrare una volta per tutte che Deniz è davvero sua figlia. Seguici su Instagram.