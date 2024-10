Endless love, anticipazioni 15 e 16 ottobre: Zeynep sola e in lacrime

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 15 e mercoledì 16 ottobre 2024

Il progetto di Asu ed Emir per sostituire il ciuccio di Deniz, senza che Kemal ne sia al corrente, sembra avere successo; infatti, di prima mattina Kemal si dirige verso la clinica per far eseguire l’analisi del DNA. Anche se tutto sembra procedere secondo i piani, Kemal aveva già avvisato Zehir di verificare che nessuno lo seguisse. Quando Zehir nota che Tufan sta seguendo Kemal, entrambi decidono di modificare il piano per ottenere il DNA di Deniz. Nel frattempo, Fehime è sconvolta per aver interrotto i rapporti con Zeynep.

Fehime decide, ignorando l’opinione di Huseyin, di far visita in segreto a sua figlia Zeynep. Zeynep è ammalata, sola e in lacrime nella sua stanza d’albergo, ma quando vede sua madre spera in una possibilità di riconciliazione. Tuttavia, Fehime la incoraggia a riprendere in mano la sua vita da sola, senza contare su nessuno, neanche sulla famiglia. Nel frattempo, le trame di Emir continuano. Seguici su Instagram.