Endless love, anticipazioni 17 ottobre: puntata pomeridiana e serale

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 17 ottobre 2024

Puntata pomeridiana – Ayhan riceve un documento relativo a una presunta transazione conclusa con la Kozcuoglu Holding. Con il supporto di Kemal, si accorge rapidamente di essere caduto in una trappola orchestrata da Emir per colpire sia lui che Leyla. Nel frattempo, Kemal organizza un piano complesso per introdursi nella casa di Emir prima che Nihan parta per il viaggio con Deniz, utilizzando l’aiuto di Zehir. Questi mette alla prova Zehra, che ascoltando una sua telefonata avviserà Emir, inducendolo a correre in azienda pensando che Zehir intenda sottrarre un documento dal suo ufficio.

Puntata serale – Il piano ingegnoso ideato da Kemal permette a Zehir di rendersi conto che Zehra collabora segretamente con Emir. Zehir la lascia, accusandola di essere responsabile della morte del loro figlio. Intanto, Kemal riesce a introdursi nella casa di Emir e salutare Nihan, riuscendo anche a prelevare furtivamente un capello di Deniz per un test del DNA.

Nihan si è rifugiata in una località segreta insieme alla figlia. Nessuno sa dove siano, tranne Emir che, stanco della separazione forzata, decide di raggiungere moglie e figlia. Nel frattempo, Kemal scopre con certezza di essere il vero padre di Deniz. Deluso dal tempo perduto, si impegna al massimo per scoprire dove si trovino Nihan e la bambina. Quando le prime ricerche falliscono, gli viene in mente un’idea ma necessita dell’aiuto di Ayhan. Leyla viene informata degli eventi ed è molto preoccupata per quello che Emir potrebbe fare a Nihan e alla bambina se vedesse Kemal, ma soffre anche perché le accuse ricevute la costringono a stare lontana da Ayhan. Vildan ha scoperto dettagli sul passato dell’ex detenuto che riguardano direttamente la sua famiglia e cerca di mettere in guardia la sorella, che però le rivela altri particolari della vicenda.

Asu è diventata, insieme al marito Kemal, il principale azionista della Kozcuoglu Holding e chiede un proprio ufficio. Galip le mostra quello che era sempre stato il suo e le dice che ora non ne ha più bisogno dato che non possiede più quote dell'azienda familiare. Da tempo Asu tenta invano di contattare Kemal. Una telefonata di Emir la informa di un importante pranzo organizzato da Kemal con due dei principali azionisti della società. Convinta di trovarlo lì, Asu si reca al ristorante indicatole da Tufan ma scopre che l'incontro è stato annullato all'ultimo momento da Kemal. Galip, ormai senza lavoro, va a trovare la madre di Asu, in coma da anni e assistita anche da Eda. Lì si accorge che Mujgan ha aperto gli occhi. Terrorizzato, Galip cerca nuovamente di farle un'iniezione ma viene interrotto dall'arrivo di Eda che nota il risveglio improvviso della donna e decide subito di chiamare Emir per informarlo della lieta notizia.