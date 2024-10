Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 2 ottobre 2024

Emir parla a Safak del suo desiderio di mandarlo a studiare in Inghilterra, decisione che non gradirà Hakan. Ayhan e Leyla giungono all'ospedale e, dicendo una bugia, ottengono di accedere all'archivio non digitalizzato, il che li obbliga a una lunga e noiosa ricerca manuale.