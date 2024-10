Endless love, anticipazioni 23 ottobre: Kemal non riesce a vedere Nihan e…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 23 ottobre 2024

Asu implora Tufan di non dire nulla a Emir, temendo tra l’altro che si scopra che ha fatto manomettere la macchina di Nihan. Quest’ultima supera l’intervento e viene condotta in terapia intensiva. Kemal cerca inutilmente di andare da lei e – dopo due giorni di attesa inutile – decide di ideare un piano con l’aiuto di Zehir. Intanto, Nihan è stata spostata in reparto e di conseguenza Vildan accetta di aiutare Kemal a raggiungere il suo obbiettivo… Seguici su Instagram.