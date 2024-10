Endless love, anticipazioni 26 ottobre: Emir trova una sgradevole sorpresa

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 26 ottobre 2024

Nihan scopre che Emir ha sottratto i passaporti suoi e di Deniz: è probabile che Emir stia pianificando di portare la bambina all’estero. Tuttavia, Kemal reagisce con una contromossa: organizza il “rapimento” di Deniz, affidandola ai suoi genitori e mandandoli in un luogo lontano finché la situazione non si calma. Ma Banu, che ha seguito Fehime e Huseyin, svela a Emir il piano di Kemal.

Kemal, Zehir e Ayhan stanno elaborando un progetto per entrare nella casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz. D’altra parte, anche Emir tenta di prevedere le mosse del suo avversario per coglierlo sul fatto e farlo arrestare. Come pianificato, durante il trasloco, gli uomini di Ayhan distraggono le guardie alla residenza di Emir mentre Kemal, travestito da addetto al trasloco, si introduce nel giardino. Tuttavia, viene scoperto dai due sorveglianti e Hakan interviene su segnalazione di Emir. Emir crede di aver avuto la meglio, ma ignora che l’azione di Kemal fosse solo una diversione e che Deniz sia stata portata via nel caos. In preda alla rabbia, Emir decide di vendicarsi sulla famiglia di Kemal minacciando di incendiare la casa dei Soydere. Solo l’intervento di Nihan riesce a fermarlo. Nel frattempo, Hakan impiega tutte le sue risorse e uomini per ritrovare la bambina scomparsa. Intanto Deniz è con Zehir che, in accordo con Kemal, lo attende in un luogo stabilito.

Emir prosegue le ricerche di Deniz con l’aiuto di Galip. Riesce a localizzare Fehime e Huseyin, che aspettano in un luogo remoto l’arrivo di Kemal e Deniz, accorrendo sul posto con la polizia. Ma Zeynep, recatasi da Hakan per chiedere sostegno nel ritrovare i suoi genitori, scopre quanto sta accadendo e avvisa Kemal del pericolo imminente. L’uomo riesce quindi a fuggire con Deniz ed Emir troverà una sgradevole sorpresa ad attenderlo. Zeynep si reca dai suoi genitori e racconta a Tarik ciò che ha appreso. Lo rassicura dicendogli che ha informato Kemal permettendogli così di scappare… Seguici su Instagram.