Endless love, anticipazioni 28 ottobre: Fehime caccia Asu

Anticipazioni e trama puntata Endless love di lunedì 28 ottobre 2024

Banu spia il dialogo tra Zeynep e Tarik e ne parla ad Emir, aggiungendo che è stata proprio Zeynep a salvare Kemal. Asu lascia a Kemal un messaggio in segreteria telefonica nel quale gli offre il suo aiuto; poi si reca a casa della famiglia Soydere, ma Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir, la manda via e la accusa di aver fatto la spia con Emir. Asu riesce a convincere Tarik che chi li ha traditi è in realtà Banu… Seguici su Instagram.