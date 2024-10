Endless love, anticipazioni 29 ottobre: Kemal, il suo piano fallisce

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 29 ottobre 2024

Kemal si è nascosto insieme alla piccola Deniz e tutti lo cercano. Da una parte c'è la polizia: Hakan ha appreso da Zeynep che Deniz è la figlia di Kemal, ma deve fare comunque arrestare il rapitore per via del senso del dovere. Dall'altro lato si trova Emir, che fa di tutto per ritrovare la bambina. I familiari e i conoscenti di Kemal sono infatti sorvegliati a vista tutto il giorno per via degli uomini di Emir. Kemal è conscio che il suo piano è fallito perché qualcuno ha fatto la spia; ora vuole sapere chi è stato…