Endless love, anticipazioni 3 ottobre: Zehir sospetta di Tarik

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 3 ottobre 2024

Per Kemal l’affare del terreno non va in porto perché ci ha messo lo zampino Emir. Ma probabilmente qualcuno ha passato informazioni segrete e Zehir in tal senso ha dei sospetti su Tarik. Emir ormai crede di avere in pugno Kemal e ordina ad Asu di sottrarre dei documenti dall’azienda del suo fidanzato, pensando che possano dimostrare le irregolarità di Kemal nell’acquisto delle azioni della Kozcuoglu Holding. Leyla e Ayhan si trovano nella città di Zonguldak per trovare il documento che dimostri che Asu ed Emir sono fratelli, e alla fine riescono a rintracciarlo… Seguici su Instagram.