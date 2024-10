Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 30 ottobre 2024

Tarik aiuta Kemal a mettere in opera il suo piano. Kemal infatti, una volta trovata una microspia nella borsa della madre, denuncia subito la talpa, anche se la cosa lo fa molto soffrire. Nihan è conscia che la figlia è al sicuro con Kemal, anche se con Emir fa finta che non sia così, ma non sopporta in ogni caso la lontananza dalla bimba… Seguici su Instagram.