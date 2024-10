Endless love, anticipazioni 31 ottobre: Kemal fa una scoperta su Zeynep, ecco quale

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 31 ottobre 2024

Puntata pomeridiana – Kemal e Nihan decidono che il modo migliore per evitare che Emir possa far sparire Deniz è portarla in un luogo sicuro, sotto la custodia dei genitori di Kemal. Il piano orchestrato da Kemal include anche l’aiuto di Zehir e di alcuni uomini incaricati di confondere eventuali inseguitori inviati da Emir. Tuttavia, il primo imprevisto si manifesta quando Nihan nota che Deniz ha delle eruzioni cutanee rosse. Insieme a Kemal, decide di portarla all’ospedale.

Puntata in prima serata – Deniz soffre di un’allergia alle fragole, ma il medico che la visita si insospettisce poiché Nihan e Kemal affermano di aver dimenticato i documenti a casa. Poiché la bambina non è stata nemmeno registrata all’ingresso dell’ospedale, il medico avvisa le autorità. Hakan riceve la segnalazione di scomparsa e dispone il blocco dell’intera area per perquisire le abitazioni dove potrebbero nascondersi.

Nihan tenta disperatamente di contattare Galip per convincerlo a ritirare la denuncia presentata da Emir contro Kemal, accusato del rapimento di Deniz. Sebbene Kemal, Fehime e Huseyin vengano arrestati, i genitori vengono rapidamente rilasciati mentre Kemal rimane in custodia. Emir visita Kemal in carcere e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, nel tentativo di distruggerlo psicologicamente. Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia. All’esterno, Emir insulta Hakan mentre viene scortato via. Fuori dalla stazione di polizia, Fehime esplode di rabbia contro Emir, il quale risponde con sarcasmo. C’è però una speranza: Zehra, avvocata di Emir e conoscitrice dei suoi segreti, si offre di difendere Kemal e avvia una causa per la paternità della bambina contro Emir. Kemal teme che ciò possa danneggiare Nihan, ma Zehra lo rassicura che la notizia rimarrà riservata: basta che Nihan dichiari che il bambino è suo.

Leyla persuade il signor Ifran a non partecipare alla riunione del consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere le redini dell’azienda. Questo le consente di opporsi al progetto di Emir, guadagnando tempo e limitando il suo potere. Nel frattempo, Kemal interroga Cumhur con l’assistenza di Ayhan. All’inizio Cumhur è riluttante a fornire informazioni, ma grazie alle tecniche persuasive di Ayhan, ammette di essere stato pagato per liberare il corridoio dell’ospedale e consegnare una divisa da addetto alle pulizie in un bar vicino. Tuttavia non sa chi l’abbia ingaggiato. Anche davanti a una foto di Emir continua a negare qualsiasi conoscenza su di lui. Kemal scopre che Zeynep vive con Hakan; inizialmente questa notizia lo preoccupa, ma dopo un confronto tra i due tutto si risolve positivamente.

