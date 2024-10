Endless love: anticipazioni 4 ottobre, puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trama puntata Endless love di venerdì 4 ottobre 2024

Quando Kemal mostra a Nihan il documento che certifica che Asu ed Emir sono fratelli, lei rimane sconvolta. Ora, Kemal e Nihan sospettano che Asu possa essere a conoscenza anche delle circostanze della morte di Ozan. Zeynep, incontrando Emir, pretende di sapere chi sia la donna vista con lui; è consumata dalla gelosia e non sa che si tratta di Asu, la sorella di Emir. Durante questo confronto arriva Nihan, che ha seguito Zeynep.

Zeynep, in preda alla disperazione, si rivolge a Tarik per conforto e sostegno perché teme che Nihan scopra la verità sulla morte di Ozan. Tarik le garantisce che non le succederà nulla. Nel frattempo, un incaricato della banca visita Kemal per informarlo che tutte le sue transazioni sono sotto controllo per verificare eventuali irregolarità. Kemal è determinato a scoprire chi stia complottando contro di lui e sospetta di Asu. A questo punto, Emir sfrutta la situazione e ricatta Kemal dicendogli che, se non gli avesse ceduto i terreni desiderati, avrebbe fatto incarcerare Mesut. Inoltre, sotto minaccia di un’azione legale, gli ordina di trasferire l’intera azienda nelle sue mani. Zehir sospetta intanto che sia Tarik il traditore e per metterlo alla prova gli affida un dossier strettamente confidenziale. Successivamente, Tarik si incontra con Emir, ignaro del fatto che Zehir lo stia seguendo e riprendendo.

Kemal è costretto a cedere alle richieste di Emir per evitare problemi a Mesut e gli consegna l’azienda. Nihan viene sorpresa dal ritorno improvviso di Asu a casa ed è intrappolata nel suo appartamento. Assiste all’arrivo di Kemal che finge ignoranza riguardo al tradimento di Asu. Notando la presenza di Nihan, Kemal trova un modo per farla uscire inosservata. Poco dopo la raggiunge con una scusa e ribadisce la sua volontà di liberare lei e sua figlia da Emir e portare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan. Leyla visita Ayhan e esprime quanto sia importante per lei la loro amicizia nonostante il passato dell’uomo. Emir contatta Zeynep chiedendole un incontro e vuole sapere se è stata contattata da Nihan. La ragazza nega tutto, ma Emir minaccia di rivelare il suo coinvolgimento nell’omicidio di Ozan. Zeynep non si lascia intimidire dalle minacce di Emir.

Fehime sorprende Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir ed è furiosa con la figlia ma, per mantenere l'armonia familiare, decide di non dire nulla a Huseyin. Per giustificare la sua rabbia inventa una scusa immediata riguardante l'agente Hakan. Emir cerca in ogni modo possibile un legame con Deniz; pur sapendo di non essere il padre biologico della bambina sembra sinceramente affezionato a lei. Tuttavia Nihan non si fa illusioni e cerca di tenere il marito lontano dalla figlia poiché è convinta che Emir voglia solo usarla per i suoi fini personali.