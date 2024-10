Endless love, anticipazioni 5 ottobre: Emir, minacce e ricatti

Anticipazioni e trama puntata Endless love di sabato 5 ottobre 2024

Vildan scopre una verità sul passato di Ayhan che la lascia profondamente turbata. Kemal, con l’aiuto di Ayhan e Zehir, pianifica un’operazione per acquisire le azioni di Galip nella Kozcuoglu Holding. Per raggiungere questo obiettivo, si mette in contatto con le persone che Galip aveva corrotto affinché rinunciassero a un appalto, ma il suo piano rischia di fallire.

Durante una riunione del Consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding, Galip annuncia che, dopo quarant’anni di servizio, ha deciso di ritirarsi e trasferirà quindi le sue quote societarie a qualcun altro. Tuttavia, la riunione viene interrotta dall’arrivo di Kemal che, tra lo stupore generale, dichiara di essere diventato il principale azionista della società. Galip ed Emir reagiscono con incredulità, non comprendendo come ciò sia possibile. Kemal spiega loro che è autorizzato a partecipare in quanto neo-marito di Asu, che ha ricevuto le quote da Galip. A quel punto Emir attacca verbalmente Asu, intimandole di restituirgli le quote altrimenti rivelerà a Kemal la verità sulla sua identità. Ma Asu lo sorprende con un ricatto inaspettato: possiede prove che potrebbero riaprire l’indagine sulla morte di Ozan, dimostrando che non si è trattato di suicidio ma di omicidio e che Emir ne è stato il mandante.

Kemal e Asu organizzano una cena con la famiglia di Kemal per annunciare il loro matrimonio avvenuto quella mattina. Mentre i giornalisti assediano la casa di Emir, arriva la notizia alla famiglia di Kemal che Asu sarebbe la figlia di Mujgan Kozcuoglu, madre di Emir. La famiglia di Kemal decide così di andarsene lasciando soli gli sposi. Emir telefona a Galip sospettando che sia stato lui a diffondere l'informazione. Asu affronta Emir accusandolo dell'accaduto per creare problemi con Kemal e gli concede un giorno per trovare prove contrarie, altrimenti lo denuncerà.