Endless love, anticipazioni 8 ottobre: Asu accolta male a casa Soydere

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 8 ottobre 2024

Nihan decide di vedere Kemal a casa di Leyla: vuole che sia lui a consegnare alla piccola Deniz i giocattoli di legno che le ha regalato. I tre trascorrono due bellissime ore insieme. Leyla nel frattempo va a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan per avere notizie sul passato di quest’ultimo, e finisce per fare una scoperta sconcertante. Asu, in visita dai Soydere, viene accolta piuttosto male: Fehime non riesce a perdonarle di aver mentito per così tanti anni sulla sua identità… Seguici su Instagram.