Endless Love anticipazioni: Asu e il letto insanguinato, cosa le è successo?

Nelle prossime puntate di Endless love, un letto insanguinato farà “sprofondare” Kemal Soydere (Burak Ozcivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagul) in un vero e proprio incubo. Particolare che darà il via ad una storyline ingarbugliata che avrà al centro la figura della controversa Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk). Scopriamo insieme perché…

Endless Love, news: Kemal e Nihan scoprono che Asu è coinvolta nella morte di Ozan

La faccenda si delineerà nel momento in cui Asu e Nihan riusciranno a rintracciare Gurcan, l’uomo assoldato da Asu che ha finto di essere un infermiere e si è introdotto in ospedale il giorno nel quale Ozan Sezin (Barış Alpaykut) è stato ucciso, almeno apparentemente, dalla moglie Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Una volta messo con le spalle al muro, Gurcan confesserà di essere stato ingaggiato da Asu per somministrare a Ozan un potente veleno attraverso una siringa.

A quel punto, certi del fatto che Ozan sia morto a causa del veleno, Nihan e Kemal capiranno che Zeynep ha creduto erroneamente di avere soffocato il consorte con un cuscino e si metteranno subito alla ricerca di Asu per inchiodarla alle sue responsabilità. Appena arriveranno a casa della Alacahan, la stessa in cui risiede Soydere, i nostri due protagonisti si troveranno di fronte ad una scena agghiacciante…

Endless Love, spoiler: Asu e il letto insanguinato

Eh sì: possiamo anticiparvi che nella casa non ci sarà affatto traccia di Asu, ma che il suo letto sarà completamente insanguinato, ragione per la quale Nihan e Kemal crederanno che la donna sia stata assassinata e contatteranno subito la polizia. Nel giro di pochi minuti, Kemal e Nihan si troveranno dunque ad interagire con una detective donna, dai modi di fare abbastanza “singolari”, che non farà fatica a capire che sono amanti.

Un particolare che, ovviamente, farà gola alla detective, visto che almeno in teoria Kemal e Nihan sono cognati, visto che sono sposati rispettivamente con i fratelli Asu e Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Non a caso, i sospetti della poliziotta si concentreranno proprio sulla famiglia di Asu, a partire da Emir, Galip (Burak Sergen) e la stessa Nihan.

Endless Love, trame: che cosa è successo ad Asu?

Una trama, quella della sparizione di Asu, che apparirà fin da subito confusa: da un lato Galip penserà inizialmente che sia stato Emir a uccidere Asu; la penserà così anche la “moglie” Müjgan (Ayşen İnci), intervenuta nella questione per cercare di mediare tra i due figli.

Dall’altro lato Kemal avrà pochi ricordi della notte precedente alla sparizione di Asu, ma tramite alcuni flashback sarà chiaro che l’ha incontrata per farle firmare le carte del loro divorzio. Come se non bastasse, Soydere avrà nella sua mano un grosso taglio, coperto con un cerotto, ma non ricorderà affatto come se lo sia fatto.

Misteri su misteri che aumenteranno quando Kemal visionerà i filmati della videosorveglianza, dai quali sembrerà che non sia mai andato via da casa di Asu. Qualcuno starà cercando di incastrarlo per il possibile omicidio della Alacahan? Dubbio che diventerà evidente quando, oltre ad un secondo appartamento della donna ritrovato dalla polizia, le vicine parleranno alla detective di un grosso litigio, avvenuto il giorno prima, tra l’uomo e la consorte.

Il tutto mentre non sarà per niente chiaro che cosa sia successo realmente a Asu… Seguici su Instagram.