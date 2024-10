Endless Love anticipazioni: Ayhan chiede a Leyla di sposarlo, lei accetta?

Non ci saranno soltanto momenti di tensione nelle prossime puntate di Endless Love; tra qualche mese, i telespettatori assisteranno ad una romantica proposta di matrimonio che avrà per protagonisti Ayhan Kandarli (Kerem Alisik) e la sua “Cleopatra”, ossia Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). Vediamo dunque insieme come si arriverà a questa storyline…

Endless Love, news: Leyla scopre qualcosa su Ayhan

Prima del sereno, la coppia si troverà ad affrontare una piccola “tempesta”. Ciò si verificherà quando Vildan Acemzade (Neşe Baykent), dopo aver investigato sul conto di Ayhan, metterà una pulce nell’orecchio a Leyla e la spronerà a indagare sul motivo che ha portato l’uomo in carcere per la prima volta. Leyla resterà dunque attonita quando scoprirà che Ayhan ha dovuto passare sei anni tra le sbarre poiché coinvolto in un furto che si è verificato, diverso tempo prima, nell’azienda dell’ormai defunto padre.

Sentendosi presa in giro, Leyla cercherà di interrompere qualsiasi punto di contatto con Ayhan, ma alla fine i suoi sentimenti per l’uomo saranno più forti e deciderà di investigare più dettagliatamente sulla faccenda. Agendo in tale modo, scoprirà quindi che Ayhan è stato soltanto incastrato dal padre per furto poiché unico testimone dell’ordine di uccidere il suo socio in affari, venuto a mancare per tutti quanti a causa di uno sfortunato incidente d’auto.

Endless Love, trame: ritorna il sereno tra Leyla e Ayhan

Sarà infatti Ayhan a spiegare a Leyla come sono andate veramente le cose ai tempi del presunto furto del quale è stato accusato. Visto che anche l’avvocato di Kandarli le confermerà la stessa versione dei fatti, svelandole tra l’altro diverse nefandezze commesse dal padre, Leyla comprenderà di essersi completamente sbagliata sul conto di Ayhan e, oltre a chiedergli perdono, cercherà di riguadagnarsi la fiducia dell’uomo.

Inizialmente, Ayhan sarà piuttosto “freddo” nei riguardi di Leyla; poi però ridiventerà decisamente più conciliante con lei e, nel giro di poco tempo, tra i due ritornerà il sereno.

Endless Love, spoiler: Ayhan chiede a Leyla di sposarlo

Questo sarà l’incipit che darà il via alla romantica proposta di matrimonio: una sera, Ayhan inviterà Leyla nella sua officina, dove ad aspettarla ci saranno diversi bambini. Ad un certo punto, Ayhan chiederà ai bimbi di mettersi in fila e di mostrare alla donna le magliette che hanno indosso. In ciascuna ci sarà una lettera e il compito della Acemzade sarà quello di ricomporre la frase. Terminato il “lavoro”, Leyla noterà che nelle t-shirt c’è la richiesta di matrimonio ma, col sorriso, farà presente a Ayhan che è lui che deve leggere la frase.

Ayhan non esiterà quindi a inginocchiarsi di fronte a lei e, dopo aver estratto un anello dalla sua tasca, le chiederà se vuole sposarlo. Richiesta alla quale Leyla risponderà con un sì, sancendo di fatto il suo fidanzamento ufficiale con Kandarli. Aria dunque di fiori di arancio nelle prossime trame della dizi turca… Seguici su Instagram.