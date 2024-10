Endless love, anticipazioni dal 21 al 26 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2024

Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan concordano una versione dei fatti per evitare che Kemal risulti coinvolto nella vicenda. Quest’ultimo è molto nervoso e si sente fortemente in colpa per quello che è successo, ma sia Leyla che Vildan lo convincono a mantenere la calma e a non dire a Emir che sa di essere il padre di Deniz.

Tufan arriva in ospedale con alcuni dipendenti disposti a donare il proprio sangue per salvare Nihan, ma è troppo tardi perché ci ha già pensato Zeynep, a cui Emir dimostra a suo modo molta gratitudine, ma la ragazza gli precisa che l’ha fatto solo per il fratello. Tufan inizia a indagare sull’incidente che ha avuto Nihan e scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal, in realtà la sera prima non erano insieme, al contrario lei è uscita per cercarlo e l’ha sorpreso insieme a Nihan.

Asu supplica Tufan di non dire nulla a Emir, anche perché teme che indagando si possa scoprire che ha fatto manomettere l’auto di Nihan. Quest’ultima supera l’intervento e viene portata in terapia intensiva. Kemal tenta inutilmente di andare da lei e dopo due giorni di attesa vana decide di escogitare un piano con l’aiuto di Zehir. Nel frattempo, Nihan è stata spostata in reparto e Vildan accetta di aiutare Kemal a raggiungere il suo obbiettivo.

Assistiamo a un flashback di sette anni fa: Kemal e Nihan sono molto affiatati e guardano attraverso un caleidoscopio. Tornati a oggi, grazie alla complicità di Zehir, Yasemin e Vildan, Kemal riesce a intrufolarsi in ospedale spacciandosi per un operatore sanitario e a entrare nella stanza di Nihan, che finalmente apre gli occhi. La donna, con un filo di voce, accusa Kemal di averle portato via sua figlia (che al momento è al sicuro a casa con Leyla) e gli chiede di andarsene via.

Emir nutre il sospetto che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan e, dopo averlo trovato, lo getta. Inoltre, scopre che Asu gli ha mentito: la sera prima dell’incidente, Kemal non era a casa con lei, perciò va dalla sorella e la minaccia. In quel momento, arriva Kemal e tenta di uccidere Emir soffocandolo, ma Asu lo convince a non farlo. Emir, per punizione, vieta alla sorella di vedere la madre. Nel frattempo, Leyla riceve la visita dell’avvocato dei Kozcuoglu.

Emir lascia che Kemal raggiunga la stanza di Nihan e grazie all’orsetto con telecamera piazzato nella stanza della donna, ascolta la conversazione tra i due. Kemal e Nihan parlano della loro figlia e del fatto che Kemal, anche se con tanta sofferenza, è disposto a far finta di non sapere la verità per evitare momentaneamente ripercussioni da parte di Emir. Ma in realtà, Emir sa già tutto. Alcuni giorni prima dell’incidente, Kemal e Nihan, ancora in cerca del diario di Deniz, si incontrano ed Emir è lì a spiarli. I due si interrogano sul fatto che Emir possa sapere di loro e decidono di indagare. La risposta arriva da Mujgan, che con voce flebile riesce a dira a Nihan che il figlio sa tutto. Leyla decide di lasciare la casa a Emir e di tenere le azioni per sostenere Kemal all’interno dell’azienda. Hakan fa partire il fratello, Safak, promettendogli che risolverà la situazione e presto lo farà tornare a casa.

Kemal ha sempre più sete di vendetta nei confronti di Emir e cerca in ogni modo di distruggerlo. Leyla decide di cedere la sua casa a Emir, con sua grande sorpresa. A seguito di questa vendita, Nihan chiederà a Leyla di trasferirsi a vivere a casa sua insieme a Emir, lui accetterà. Zeynep trova lavoro in una caffetteria e Hakan le chiederà se, nel frattempo, vuole andare a vivere a casa sua dato che suo fratello è partito e la sua stanza è disponibile. Inizialmente Zeynep rifiuta, ma quando scopre che lui è in possesso del bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan, decide di accettare. Efsane continua a fare la spia per Emir e a segnalare ogni movimento o dialogo sospetto avvenuto all’interno della casa. Eda la scopre e dice tutto a Nihan. Ormai certi di essere spiati, Nihan e Kemal si incontrano e lui le passa un telefono usa e getta in modo tale da poter comunicare in sicurezza, lei rivela a Kemal che Emir ha minacciato Deniz.

Asu fa credere a Tarik che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir, ma naturalmente è tutto un piano architettato insieme al fratello per tenere ancora in pugno Tarik, in quanto può tornare sempre utile nella lotta che i due conducono contro Kemal. Nel frattempo, si svolge il consiglio di amministrazione della Kozcuoglu Holding per eleggere il nuovo presidente. Emir pensa di avere i voti necessari, ma Kemal dimostra che ha trasferito denaro dell’azienda all’estero, pertanto non viene eletto. Al suo posto Kemal fa eleggere Irfan Aktanmaz, un uomo di sua fiducia.

Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: probabilmente Emir vuole attuare il suo piano, ossia portare la bambina all’estero. Kemal però fa la sua contromossa: organizza il “rapimento” di Deniz; la affiderà ai propri genitori e li manderà in un posto lontano in attesa che si calmino le acque. Ma Banu, che ha spiato Fehime e Huseyin, rivela ad Emir il piano di Kemal.

Kemal, Zehir e Ayhan stanno escogitando un piano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla e portare via Deniz. D’altro canto, anche Emir sta cercando di anticipare le mosse del suo nemico per farlo arrestare in fragranza di reato. Come concertato, durante il trasloco, gli uomini di Ayhan distraggono le guardie al cancello di Emir, mentre Kemal travestito da traslocatore entra nel giardino. Kemal viene però scoperto dai due sorveglianti e Hakan interviene avvertito da Emir. Quest’ultimo pensa di averla avuta vinta, ma non sa che quello di Kemal era solo un diversivo e che Deniz è stata portata via durante il trambusto. Preso dalla furia, Emir decide di vendicarsi sulla famiglia di Kemal, minacciando di bruciare la casa dei Soydere. Solo l’intervento di Nihan riesce a farlo desistere. Nel frattempo, Hakan dispiega tutti i suoi mezzi e i suoi uomini alla ricerca della bambina scomparsa. Deniz intanto è con Zehir il quale, d’accordo con Kemal, lo aspetta in un luogo prestabilito.

Emir continua le ricerche di Deniz con l’aiuto di Galip. Riesce a capire dove si trovano Fehime e Huseyin, che attendono in un luogo isolato l’arrivo di Kemal e Deniz, e accorre sul posto con la polizia. Ma Zeynep, che è andata a chiedere ad Hakan di aiutarla a trovare i suoi genitori, scoperto cosa sta succedendo, trova il modo di avvertire Kemal. L’uomo quindi si mette in salvo con Deniz, ed Emir troverà un’amara sorpresa ad attenderlo. Zeynep va a casa dei suoi genitori e racconta a Tarik quello che ha scoperto. Lo tranquillizza dicendogli che ha avvertito Kemal permettendogli di scappare. Seguici su Instagram.