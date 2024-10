Endless love, anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre 2024

Banu origlia la conversazione tra Zeynep e Tarik e la riferisce ad Emir, rivelandogli che è stata proprio Zeynep a mettere in salvo Kemal. Asu lascia a Kemal un messaggio in segreteria offrendogli il suo aiuto. Poi va a casa della famiglia Soydere, ma Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir, la caccia in malo modo accusandola di aver fatto la spia con Emir. Asu convince Tarik che chi li ha traditi è in realtà Ban.

Kemal si è nascosto con Deniz. Tutti lo stanno cercando. Da un lato c’è la polizia: Hakan ha saputo da Zeynep che Deniz è in realtà la figlia di Kemal, ma deve fare comunque il suo dovere e arrestare il rapitore. Dall’altro lato c’è Emir, che mette in moto tutte le sue risorse per ritrovare la bambina. I familiari e i conoscenti di Kemal sono infatti sorvegliati a vista ventiquattro ore su ventiquattro dagli uomini di Emir. Kemal è consapevole del fatto che il suo piano è fallito perché qualcuno ha fatto la spia ed è deciso a scoprire di chi si tratta.

Kemal verrà aiutato da suo fratello Tarik ad attuare il suo piano. Quest’ultimo infatti, trovata una microspia nella borsa della madre, non esita a denunciare la talpa, anche se la cosa lo fa soffrire enormemente. Nihan sa perfettamente che la figlia è al sicuro con Kemal, anche se con Emir finge il contrario, ma non sopporta in ogni caso la lontananza dalla piccola.

Kemal e Nihan decidono che la cosa migliore da fare per evitare che Emir faccia in qualche modo sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro accudita dai genitori di Kemal. Il piano messo a punto da Kemal prevede anche la partecipazione di Zehir e di alcuni uomini che dovranno depistare eventuali inseguitori sguinzagliati da Emir. Il primo contrattempo però si verifica quando Nihan si accorge che Deniz è piena di bollicine rosse. Insieme a Kemal deve portarla in ospedale.

Deniz ha un’allergia alle fragole, ma il medico che visita la bambina si insospettisce perché Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa. Non avendo neppure registrato la bambina all’ingresso dell’ospedale, il medico avverte la polizia. Hakan riceve l’avviso di scomparsa e blocca l’intera zona per perquisire le abitazioni in cui pensa possano nascondersi.

Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip per convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal, accusandolo di rapire Deniz. Sebbene Kemal, Fehime e Huseyin siano stati arrestati, i genitori vengono rilasciati subito, mentre Kemal rimane in custodia. Emir si reca in prigione da Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, cercando di distruggerlo psicologicamente. Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia. All’esterno, Emir insulta Hakan mentre lo accompagna via. Fuori dal commissariato, Fehime esplode di rabbia contro Emir, che risponde con sarcasmo. Ma c’è una luce in fondo al tunnel: Zehra, avvocato di Emir e conoscitrice dei suoi segreti, si offre di difendere Kemal e avvia una causa per la paternità della bambina contro Emir. Kemal teme che questo possa danneggiare Nihan, ma Zehra lo rassicura che la notizia non trapelerà: basta che Nihan affermi che il bambino è di Kemal.

Leyla convince il signor Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere il controllo dell’azienda. Questo le consente di opporsi al progetto di Emir, guadagnando tempo e riducendo il suo potere. Nel frattempo, Kemal interroga Cumhur con l’aiuto di Ayhan. Inizialmente, Cumhur e’ riluttante a rivelare informazioni, ma grazie alle tecniche di persuasione di Ayhan, confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell’ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino. Non ha pero’ idea di chi lo abbia ingaggiato. Anche di fronte a una foto di Emir, continua a negare di conoscerlo. Kemal scopre che Zeynep vive con Hakan; inizialmente, questa notizia lo preoccupa, ma dopo una conversazione tra i due, tutto si risolve per il meglio.

Zeynep scopre di essere incinta e non sa che cosa fare adesso. Emir passa a trovarla per dirle addio per sempre, anche se è chiaro che ha un piano in mente per sacrificarla e usarla come capro espiatorio. Kemal e Nihan continuano a indagare sulla morte di Ozan, Zehir ha rintracciato il medico forense che con ogni probabilità ha alterato la scena del crimine. Kemal e Nihan si recano subito da lui ma trovano una donna che dice loro che il signor Anil è partito e non sa quando rientrerà. Parlando con il portiere scoprono che li ha presi in giro: in realtà il medico che stanno cercando è proprio lei, una donna, così decidono di introdursi in casa sua e attenderne il rientro. Quando la donna torna a casa, Kemal la costringe a mettersi in contatto con il suo mandante per pretendere un appuntamento di persona. Per evitare che possa in qualche modo ingannarli, Kemal mette Zehir di guardia per la notte. Tornata a casa, Nihan viene accolta da Emir, che le propone di divorziare.

Nihan e Kemal si preparano ad affrontare l'assassino di Ozan, sono certi che stavolta il piano che hanno architettato sarà vincente, ma Emir ha previsto ogni loro mossa ed è intenzionato a consegnargli Zeynep, che viene rapita dai suoi uomini. A rovinare la situazione interviene Hakan, che comunica a Emir che Zeynep è incinta. Preso dai sensi di colpa Emir decide di graziarla, lasciando Nihan e Kemal a mani vuote e provocando la rabbia di Asu, che sperava di separarli una volta per tutte. Zeynep vorrebbe capire il perché del gesto di Emir, ma quest'ultimo non le dà soddisfazioni. Ora Zeynep teme che prima o poi Kemal scoprirà la verità. Tarik costringe Banu a firmare i documenti per il divorzio. La donna vorrebbe che il marito le concedesse una seconda possibilità, ma Tarik pare irremovibile. Nihan e Kemal si recano in ospedale perché sperano di poter parlare con il medico che aveva avuto in cura Ozan.