Endless love, anticipazioni dal 7 al 12 ottobre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 7 a sabato 12 ottobre 2024

Mentre Tufan ha la conferma che Ayhan e Leyla sono stati a Zonguldak per andare all’ospedale dov’è nata Asu, Kemal comincia a indagare sui movimenti di denaro della società di Emir. Zeynep va da Hakan e lo scongiura di sposarla. Hakan, già minacciato da Kemal, risponde a Zeynep che non può farlo. Mentre Nihan si accinge ad andare a far visita alla zia Leyla con Deniz, arriva un pacco per lei…

Nihan organizza un incontro con Kemal a casa di Leyla: vuole che sia Kemal a dare a Deniz i giocattolini di legno che lui le ha regalato. I tre passano due magnifiche ore, piene di amore e di bei ricordi. Leyla intanto va a parlare con il portavoce del villaggio di Ayhan, per avere informazioni sul suo passato, e fa una scoperta conturbante. Asu viene accolta con risentimento, quando va in visita a casa Soydere: Fehime non le perdona di aver mentito per tanti anni sulla sua identità.

Grazie all’aiuto di un tecnico, Emir scopre che Kemal ha ricevuto un fax con l’estratto di nascita di Asu e può così dimostrare alla ragazza che non è stato lui a smascherarla, ma lo stesso Kemal, che l’ha sposata solo per acquisire le sue quote azionarie. A casa Soydere la cena per conoscere Hakan si svolge in una atmosfera di tensione e imbarazzi. Kemal, temendo nuove trame di Zeynep, lo incalza con le sue insinuazioni.

Zeynep e Hakan sono a casa di lei per annunciare il loro matrimonio, ma Kemal è contrario poiché ritiene che i due stiano fingendo. Durante la serata Fehime rivela che Zeynep ha una relazione segreta con Emir e Huseyin decide di cacciarla di casa intimandole di non farsi più vedere. Durante un confronto con Emir, Asu gli offre di allearsi con lei contro Kemal, ma in quel momento giunge una telefonata di Nihan che avverte il marito di aver notato un movimento della mano di Mujgan.

Emir è convinto che la presenza di Deniz stia aiutando la madre a uscire dal coma, ma il rapporto simbiotico tra l’uomo e la bambina infastidisce Nihan. Intanto, Leyla mantiene le distanze con Ayhan dopo aver scoperto che l’uomo le ha nascosto molte cose riguardo al suo passato. Nel frattempo, Zehir scopre che uno degli uomini che ha ricevuto denaro da Emir si chiama Raci Esindere ed è il proprietario di una clinica privata. Quando Kemal riceve la foto dell’uomo, lo riconosce subito.

Assistiamo a una corsa verso la clinica: Vildan vuole far visitare Deniz, visto che ha la febbre, e avverte immediatamente Nihan, che accusa Emir di aver somministrato nuovamente un medicinale alla piccola per causarle i sintomi, ma l’uomo si dichiara innocente. Una volta arrivati in clinica, Nihan ed Emir scoprono che la causa del problema è semplicemente che la neonata sta mettendo i dentini. In quella circostanza, Emir mette Nihan di fronte a un bivio: preferisce che l’uomo odi la piccola e si comporti come un patrigno crudele oppure che la ami e le faccia da padre? Leyla continua a interrogarsi sulla vera identità di Ayhan e sul legame dell’uomo con suo padre. Banu informa Emir che Zeynep è stata cacciata di casa poiché la sua famiglia ha scoperto della loro relazione clandestina. Hakan si offre di aiutarla, ma la ragazza rifiuta il suo aiuto. Kemal continua le sue indagini relative al gruppo sanguigno di Deniz e alle donazioni fatte da Emir alla clinica.

Ayhan va su tutte le furie perché riceve una multa piuttosto salata. Nihan è a casa di Leyla con Vildan e all’improvviso arriva anche Kemal, ma devono stare molto attenti perché Emir è piuttosto sospettoso e non vogliono rischiare di farsi vedere di nuovo insieme. Kemal continua a pensare che Deniz possa essere sua figlia, ma Emir ha fatto in modo di occultare ogni prova a conferma del suo dubbio. Zeynep è disperata, Emir le offre una casa in cui andare a vivere ma lei la rifiuta perché capisce che altrimenti perderebbe la sua dignità, accettando per sempre il ruolo dell’amante. Tarik riesce finalmente a trovarla, ma è troppo deluso dal comportamento della sorella. Emir vorrebbe che Nihan partisse per Los Angeles insieme a sua madre, ma lei si rifiuta categoricamente. Leyla chiede aiuto a Nevzat per capire che legame ci fosse tra Ayhan e suo padre. Intanto Emir sta mettendo in atto un nuovo piano per colpire Kemal.

Nihan si rifiuta di partire con sua madre. Emir, lasciando il baby monitor accesso, le fa ascoltare le parole che dice a Deniz, dove parla del fatto che farebbe di tutto per rimanere suo padre, anche se Nihan dovesse chiedere il divorzio. E menziona il fatto che Deniz lo ha chiamato papà. Nihan, rendendosi conto dell’ingiustizia che sta facendo a Kemal, togliendogli la paternità, decide di confessargli tutto e lo chiama al telefono.

Emir ha fatto hackerare il cellulare di Kemal e, con l’assistenza di Asu, è riuscito a dirottare le chiamate in arrivo sul telefono di Kemal verso il suo. Da qui, l’hacker riesce a rispondere alle domande di Nihan usando delle parole preregistrate di Kemal. Nihan è dunque convinta di avere un appuntamento con Kemal, ma non è così. Leyla fa fare delle ricerche su Ayhan e scopre che ha scontato una pena di sei anni per essere stato sorpreso a rubare nella cassaforte di suo padre.

Leyla invia la foto del documento di Deniz a Kemal. Sul documento però l’informazione relativa al gruppo sanguigno è stata modificata da Tufan, su ordine di Emir. Leyla dice quindi a Kemal che deve rassegnarsi al fatto che Deniz non sia sua figlia, e di accettare la realtà. Kemal ovviamente si oppone e continua a indagare. Emir si reca su una scogliera a strapiombo sul mare insieme a Deniz, ma effettuerà uno scambio, darà Deniz a Tufan e lui fingerà di avere in braccio Deniz quando invece si tratta di una bambola. Di fronte a Nihan, fingerà di gettare giù dalla scogliera la carrozzina con dentro la piccola, per poi rivelarle che si è trattato solo di un avvertimento e che lui vorrebbe poter amare Deniz come sua figlia. La obbliga poi a giurare che non dirà niente a Kemal altrimenti farà una brutta fine. Zeynep raggiunge Kemal e gli porta la fotografia di Deniz che loro madre tiene sotto al letto. Kemal si convince quindi che Deniz è sua figlia.

Leyla incontra l'avvocato Eyup, un vecchio amico del padre, per avere notizie sul passato di Ayhan, ma quello che scopre la lascia sconcertata: il padre, infatti, nel 1982 aveva fatto condannare Ayhan a sei anni di prigione, nonostante fosse innocente. Nel frattempo, Nihan e Kemal si incontrano presso un maneggio, dove c'è il cavallo che Kemal vuole regalare a Deniz, perché la ritiene sua figlia, anche se non ha ancora la certezza. Proprio per questo motivo, manda Leyla a casa di Emir per raccogliere qualche campione di Deniz, saliva o capelli, per poter effettuare la prova del DNA e dimostrare così una volta per tutte che Deniz è sua figlia.