Endless Love anticipazioni: Emir vuole far passare Nihan per pazza

Non ci si può mai fidare di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), soprattutto se gli dichiari guerra. Questo lo sa bene anche Nihan Sezin (Neslihan Atagul), che nelle prossime puntate di Endless Love andrà incontro ad un nuovo piano messo in atto dal marito per ottenere la custodia esclusiva della piccola Deniz: il piano consiste nel farla passare per pazza. Un pericolo che la nostra protagonista deciderà però di affrontare a testa alta…

Endless Love, news: Kemal scopre che Deniz è sua figlia

La storyline inizierà quando, tramite il test del DNA, Kemal avrà la certezza del fatto che la piccola Deniz è sua figlia; a quel punto, con la complicità di Nihan, l’uomo cercherà di rapire la figlia senza successo. Grazie al doppio gioco portato avanti da Banu Akmeriç (Çağla Demir), Emir riuscirà infatti a intercettare ogni proposito di Kemal, facendolo addirittura arrestare con l’accusa di rapimento di minore.

Tuttavia, grazie alla difesa legale di Zehra Tozkan (Ece Mudessiroğlu), Kemal uscirà di prigione in tempi brevi e presenterà un’istanza per richiedere legalmente di effettuare il DNA sulla piccola Deniz. Particolare che Emir vorrà evitare a tutti i costi, tant’è che comincerà a fare dei piccoli dispettucci a Nihan…

Endless Love, trame: i dispetti di Emir

Dopo averle comunicato che può chiedergli il divorzio quando vuole, Emir farà presente a Nihan che, in tal caso, smuoverà mari e monti per portarle via per sempre Deniz. Proprio per questo, Emir si avvarrà dell’aiuto di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) per lasciare Deniz nella macchina di Nihan e far credere a tutti i giornalisti che la madre l’abbia dimenticata al suo interno, lasciandola quindi senza alcun tipo di controllo per partecipare ad una riunione di lavoro.

Ridicolizzata di fronte alla stampa, che metterà in dubbio la sua responsabilità genitoriale, Nihan sembrerà quindi acconsentire ad una richiesta di Emir, che la obbligherà ad indire una conferenza stampa per dare la sua personale versione dei fatti e scusarsi per quanto successo. Un incontro, quello con la stampa, che Nihan cercherà di utilizzare a proprio vantaggio, ma che purtroppo le si ritorcerà contro…

Endless Love, spoiler: Emir vuole far passare per pazza Nihan

Eh sì: nel momento in cui Nihan tenterà di prendere la parola per accusare pubblicamente il marito di tutte le sue malefatte, Emir non se ne starà con le mani in mano e, fingendosi preoccupato, confesserà a tutti i giornalisti che sta pensando di chiedere il divorzio a Nihan, da tempo instabile e ormai un pericolo per il benessere di Deniz.

Una dichiarazione velenosa che metterà Nihan in forte difficoltà, dato l’abbandono in macchina di Deniz che tutti quanti le avranno attribuito nei giorni precedenti. Parole che faranno parte di un vero e proprio piano che Emir spiegherà ad Asu (Melisa Asli Pamuk): minare la credibilità di Nihan, facendola passare per pazza, per convincerla ad arrendersi e a continuare a stare con lui, dato che difficilmente rinuncerebbe a stare al fianco di Deniz.

Si tratterà dell'ennesima mossa cattiva di Kozcuoğlu, che stavolta dovrà però fare i conti con un nuovo avversario: la madre Mujgan (Ayşen İnci), ormai quasi del tutto ripresasi dopo il coma durato oltre vent'anni. La donna non mancherà, infatti, di mostrare il proprio disappunto al figlio per le bugie che sta raccontando su Nihan…