Endless Love anticipazioni: l’intuizione di Ayhan

Riflettori puntati su Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nel corso delle prossime puntate di Endless Love. E tutto partirà quando, grazie ad un video, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) si convincerà del fatto che sia stata proprio lei ad assassinare il fratello gemello Ozan Sezin (Barış Alpaykut). Tuttavia, nonostante la prova schiacciante, c’è anche chi continuerà a credere nell’ipotetica innocenza di Zeynep, come Ayhan Kandarli (Kerem Alisik).

Endless Love, news: Nihan cerca di strangolare Zeynep

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, il perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) deciderà di inviare a Nihan un video dove si vede chiaramente Zeynep tentare di soffocare Ozan con un cuscino sul letto d’ospedale. Una mossa che il cattivo della soap farà nel momento in cui la ragazza sceglierà di non aiutarlo ad incastrare il fratello Kemal (Burak Ozcivit), che a sua volta riceverà da un bambino una copia del video all’interno di una chiavetta usb.

Dato che tutti quanti saranno nella stessa abitazione per festeggiare il primo compleanno della piccola Deniz, Nihan non riuscirà a controllare la sua rabbia e, dopo averle dato dell’assassina, si avventerà su Zeynep e cercherà di strangolarla. Una situazione di forte pericolo dalla quale la Soydere riuscirà a scappare grazie all’aiuto della “cognata” Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) la quale, seguendo le direttive di Emir, la porterà in un luogo sicuro.

Endless Love, trame: Kemal e Nihan su due fronti opposti

Fatto sta che, in seguito al litigio, Nihan comprenderà che Kemal già da tempo sospettava del coinvolgimento di Zeynep nell’assassinio di Ozan e non riuscirà a capacitarsi di come l’uomo glielo abbia tenuto nascosto. Per questo, durante un litigio piuttosto aspro, Nihan dirà a chiare lettere a Kemal che non si fermerà finché non avrà trovato Zeynep, precisando che intende fargliela pagare per avere distrutto per sempre la sua famiglia.

Un astio, quello tra i due protagonisti, nel quale si inserirà anche Asu. Come sempre, la donna porterà infatti avanti il suo doppio gioco e cercherà di far sì che Nihan possa trovare Zeynep, anche se Emir le dirà che non le conviene immischiarsi nelle sue faccende.

Endless Love, spoiler: l’intuizione di Ayhan

Così, mentre Nihan cercherà di rintracciare ad ogni costo Zeynep, dopo averla denunciata alla polizia, Kemal visionerà il video incriminante insieme ai fidati Zehir (Uğur Aslan) e Ayhan. Proprio quest’ultimo si mostrerà però scettico appena vedrà il filmato. In primis si domanderà per quale motivo qualcuno stesse filmando Zeynep mentre soffocava Ozan. E, qualche attimo dopo, dirà che Ozan non può essere morto in così poco tempo, ipotizzando che è più probabile che abbia perso i sensi a causa dei tranquillanti che gli erano stati somministrati in ospedale.

Tale intuizione spingerà Kemal a voler andare ancora più a fondo con la questione anche se, per non mettersi ulteriormente contro Nihan, consegnerà poi il sopracitato video al commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) affinché possa avviare le proprie investigazioni. Tuttavia, proprio come gli suggerirà di fare Ayhan, Kemal farà presente a Hakan che Zeynep non può avere fatto tutto da sola, motivo per il quale qualcuno deve averla aiutata ad impiccare Ozan per simulare il suo suicidio.

Un mistero che verrà risolto da un flashback: a impiccare il giovane è stato infatti Tarik (Ruzgar Aksoy) nel tentativo di proteggere la sorella. E, proprio come immaginato da Ayhan, Tarik ha bloccato Zeynep mentre soffocava Ozan. In seguito, l’uomo ha tranquillizzato Zeynep, spiegandole che il marito aveva semplicemente perso i sensi dopo la sua “aggressione”. Una semplice bugia per farla calmare oppure è proprio Tarik l’assassino di Ozan? Seguici su Instagram.