Endless Love anticipazioni: Mujgan cerca di mediare tra Asu e Emir, ci riuscirà?

Come reagirà Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) appena scoprirà che la sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) ha cercato di uccidere la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul)? Occhio alle puntate di Endless Love in onda tra qualche settimana, visto che la tesissima situazione che si verrà a creare costringerà Müjgan (Ayşen İnci), la madre dei due ragazzi, ad intervenire…

Endless Love, news: Emir scopre che Asu ha cercato di uccidere Nihan

La storyline partirà quando Emir avrà la certezza del fatto che l’automobile sulla quale viaggiava Nihan, diverse settimane prima, è stata sabotata. A quel punto, Kozcuoğlu vorrà vederci chiaro su tutta la faccenda, ma non farà fatica a scoprire che a manomettere i freni della vettura è stato Gurcan, un uomo assoldato da Asu con l’aiuto di Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan).

In preda alla collera più totale, Emir lascerà dunque intendere al padre Galip (Burak Sergen) che intende farla pagare ad Asu per aver cercato di assassinare la consorte. Parole che spaventeranno tantissimo Galip, tant’è che metterà immediatamente sull’avviso Mujgan, ancora in fase di ripresa dopo essersi risvegliata dal coma dopo tanti anni. Nonostante le cagionevoli condizioni di salute, Mujgan vorrà quindi fare il possibile per evitare che Emir uccida Asu…

Endless Love, spoiler: Mujgan cerca di mediare tra Asu ed Emir

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Mujgan si farà accompagnare da Nihan nel posto dove Emir ha scelto di incontrare Asu per spiattellarle in faccia di avere scoperto il suo ruolo nell’incidente occorso a Nihan. Mujgan farà così presente ai figli che devono smetterla di farsi la guerra e chiederà a Asu di consegnare a Emir tutte le prove, abilmente costruite dalla donna, che lo inchiodano per l’omicidio di Ozan Sezin (Barış Alpaykut).

Come se non bastasse, Mujgan ordinerà a Emir di non torcere un capello a Asu quando avrà tali prove, poiché in quel caso non esiterà a togliersi la vita. Insomma, Mujgan userà la sua vita come assicurazione per quella di Asu, una manovra che metterà in atto poiché certa del fatto che Emir non la spingerebbe mai a uccidersi.

Comunque sia, l’accordo sembrerà concretizzarsi, almeno fino a quando Nihan non intercetterà parte della conversazione tra i tre Kozcuoğlu e apprenderà con sgomento che è stata Asu a tentare di ammazzarla…

Endless Love, trame: si stringe il cerchio attorno a Asu

Furiosa, Nihan non perderà tempo e affronterà Asu, alla quale sottolineerà di aver messo a repentaglio pure la vita di Deniz, dato che avrebbe potuto trovarsi in macchina con lei nel momento dello spiacevole incidente. Come se non bastasse, Nihan spiffererà tutto quanto a Kemal Soydere (Burak Ozcivi), che a quel punto comincerà a pensare che Asu potrebbe avere avuto un ruolo anche nella morte di Ozan.

Il cerchio attorno alla figura di Asu si comincerà quindi a stringere, con la donna che dovrà trovare un modo per arginare i sospetti attorno alla sua figura… Seguici su Instagram.