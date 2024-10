Endless Love anticipazioni: Tarik vuole divorziare da Banu

Negli episodi di Endless Love in onda tra qualche settimana il matrimonio tra Tarik Soydere (Ruzgar Akosoy) e Banu Akmeriç (Çağla Demir) sembrerà arrivare fino ad un punto di non ritorno. Non a caso, il fratello maggiore di Kemal (Burak Ozcivit) parrà intenzionato ad avviare le pratiche del divorzio. Scopriamo insieme perché…

Endless Love, news: Tarik scopre tutte le menzogne di Banu grazie a…

La storyline si delineerà nel momento in cui Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk) farà in modo che Tarik scopra che, fin dal primo giorno del loro matrimonio, Banu è stata un’alleata segreta dell’ex amante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Appena si renderà conto del fatto che la consorte ha ricevuto ogni mese una sorta di stipendio da una delle aziende di proprietà di Emir, Tarik andrà ovviamente su tutte le furie e comincerà a ventilare l’ipotesi che Banu non lo abbia mai amato e gli sia rimasta accanto soltanto per controllare ciò che succedeva a casa dei genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) per riportare poi ogni dettaglio al perfido Kozcuoğlu.

A quel punto, ammettendo in parte le sue responsabilità, Banu cercherà di far comprendere al marito che in realtà lo ama, anche se gli ha nascosto del suo accordo con Emir, ma Soydere non vorrà sentire ragioni…

Endless Love, trame: Banu costretta a firmare le carte del divorzio

Non a caso, ormai certo della sua teoria, Tarik farà preparare dal suo avvocato i documenti del divorzio e costringerà Banu a firmarli, sottolineando che fingeranno di andare d’amore e d’accordo di fronte ai genitori Hüseyin e Fehime finché lui lo riterrà opportuno. Una messinscena che Soydere riuscirà a portare avanti almeno finché non deciderà di dare ascolto ad una richiesta d’aiuto della sorella Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse).

Già sapete infatti che il commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) confesserà a Zeynep di avere delle prove in grado di dimostrare che il marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut) sia stato ucciso. Dato che sarà coinvolta nella morte, credendo di aver soffocato il consorte con un cuscino durante un litigio in ospedale, Zeynep supplicherà il fratello Tarik di introdursi furtivamente a casa di Hakan per rubare tutte le prove e farle sparire per sempre. Un piano che andrà affettivamente a buon fine, con Tarik che brucerà ogni prova appena ne sarà entrato in possesso.

Endless Love, spoiler: Tarik e Banu annunciano il loro divorzio

In seguito a questo fatto, Tarik si sentirà dunque sempre più in colpa per l’uomo che è diventato, sia a causa di Emir e sia per via della stessa sorella Zeynep, e in cerca di una “via di riscatto” crederà che sia finalmente arrivato il tempo di annunciare ai genitori Fehime e Hüseyin che lui e Banu stanno per divorziare. Un annuncio che Tarik farà alla madre e al padre anche se Banu sarà contraria e cercherà di fargli capire, per l’ennesima volta, di essere innamorata di lui nonostante tutte le bugie che gli ha raccontato.

Un divorzio che lascerà perplessi i signori Soydere. In particolar modo Fehime, la quale chiederà a Tarik se sia davvero certo della sua scelta, nonostante il rapporto non proprio idilliaco avuto da sempre con Banu…