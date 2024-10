Endless Love anticipazioni: tragica morte nelle prossime puntate, ecco chi ci lascia

Una tragica morte caratterizzerà le prossime puntate di Endless Love. Tra qualche settimana, Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) verrà infatti ucciso al culmine di un piano organizzato da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). In tutto ciò avrà però un ruolo fondamentale Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk). Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Endless Love, trame: Asu inscena la sua morte

Tutto partirà quando Asu inscenerà la sua morte poiché certa che Kemal Soydere (Burak Ozcivit) stia per scoprire che è coinvolta nell’assassinio di Ozan (Barış Alpaykut). Per farlo, la Alacahan farà ritrovare al marito e a Nihan Sezin (Neslihan Atagul) il suo letto completamente sporco di sangue (lo stesso che si sarà fatta prelevare per dare il via al raccapricciante teatrino).

A quel punto, grazie ad una serie di indizi “seminati” contro di lui, Kemal diventerà il principale sospettato della detective Mercan (Gizem Karaca), chiamata ad occuparsi del caso. Particolare che costringerà Soydere a scappare più volte dalle grinfie della polizia, almeno finché non troverà una pista utile per fare passare l’investigatrice dalla sua parte.

In pratica, Nihan noterà che Kemal ha sul collo uno strano rossore, motivo per il quale ipotizzerà che qualcuno possa avergli somministrato del tranquillante attraverso una siringa. A quel punto, Soydere deciderà di rischiare ed andrà in ospedale per sottoporsi a delle analisi, che confermeranno i sospetti della Sezin: qualcuno lo ha drogato per fargli perdere i sensi per diverse ore.

Tale scoperta si rivelerà decisamente utile, dato che con quella mossa la detective capirà che Kemal non poteva essere sveglio nell’arco di tempo nel quale Asu è stata ipoteticamente uccisa.

Endless Love, news: Emir sulle tracce di Asu

E così, attraverso una serie di flashback, emergerà che in realtà Asu si è valsa dell’aiuto dell’innamoratissimo Tufan per mettere in scena la sua morte e avere il tempo per preparare la sua fuga all’estero. Una vera e propria macchinazione che però presenterà le sue falle, visto che in breve tempo sia Mercan e sia lo stesso Emir comprenderanno che quella della Alacahan è soltanto una messinscena.

Non a caso, Emir sguinzaglierà una serie di uomini contro Tufan per capire se sia lui che sta aiutando Asu a nascondersi. L’intuizione si rivelerà utile e creerà i presupposto per la brutta fine del povero Kaner.

Endless Love, spoiler: la morte di Tufan

Una volta che l’avrà rintracciata, Emir convincerà infatti Asu a passare dalla sua parte e trascinerà Tufan in una vera e propria trappola mortale. In pratica, nel giorno prescelto per dare inizio alla fuga, Emir chiederà ad uno dei suoi uomini – armato di fucile – di raggiungere nel rifugio sicuro Asu, che a quel punto fingerà di essere stata rapita proprio da Tufan e gli chiederà aiuto.

Appena arriverà sul posto, Tufan – proprio come Emir aveva previsto – non capirà niente di ciò che starà accadendo e comincerà a seguire nel bosco la Alacahan, nel frattempo datasi alla fuga. Una corsa che si rivelerà fatale per Tufan. Quest’ultimo verrà infatti investito da un camion, guidato da un altro uomo di Emir!

Per Tufan non ci sarà dunque più nulla da fare, visto che morirà pochi secondi dopo. Ad assistere alla scena ci sarà Asu che, dopo aver chiesto perdono all’amico, verrà raggiunta da Kemal e Nihan – altra circostanza preventivata da Emir – e accuserà l’ormai defunto Tufan di averla rapita e messo in scena la sua precedente morte.

L’ennesimo piano criminale dei fratelli Kozcuoğlu sembrerà quindi riuscire, anche se Kemal nei giorni successivi verrà assalito da mille dubbi e si confronterà con Mercan proprio sulla questione. Tuttavia, i telespettatori dovranno porsi anche un’altra domanda: perché Asu ha accettato di sacrificare Tufan, l’unica persona che le è sempre rimasta accanto nonostante tutto? Quali condizioni Emir le avrà posto per spingerla a tradirlo? Seguici su Instagram.