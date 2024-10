Endless Love anticipazioni: Zeynep viene ferita!

Prima o poi il male che fai torna inavvertitamente indietro. È ciò che proverà Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) sulla sua pelle nelle puntate di Endless Love in onda tra qualche settimana. Accusata ufficialmente dell’omicidio del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut), avvenuto un anno prima, la ragazza cercherà di scappare dalla Turchia con l’aiuto di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), ma non tutto andrà come aveva previsto…

Endless Love, news: Zeynep accusata dell’omicidio di Ozan

Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi, la verità verrà a galla nel corso della festa del primo compleanno di Deniz. Dato che Zeynep si rifiuterà di aiutarlo ad incastrare il fratello Kemal (Burak Özçivit) per farlo finire nuovamente in prigione, Emir si vendicherà della sua “amante” e farà recapitare sia a Kemal e sia alla moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) un video, girato in ospedale, dove si vede la stessa Zeynep soffocare Ozan con un cuscino.

Sotto shock, Nihan aggredirà dunque Zeynep – cercando di strangolarla – in casa Soydere di fronte a tutti quanti e le darà dell’assassina. La ragazza riuscirà a fuggire grazie all’aiuto di Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), a sua volta in combutta con Emir, e verrà portata in un luogo sicuro, che però Nihan – dopo aver denunciato Zeynep alla polizia – non farà fatica a scoprire perché Asu, mandando avanti il suo doppio gioco, la metterà sulle sue tracce…

Endless Love, trame: minaccia di aborto per Zeynep?

Non a caso, Nihan non esiterà a bussare alla porta della casa nella quale Zeynep si è rifugiata e tra di loro non mancherà un forte scontro fisico, che terminerà quando la Sezin si accorgerà che la sua nemica sta perdendo del sangue dal basso ventre, capendo così che è nuovamente in attesa di un bambino da Emir.

A quel punto, la nostra protagonista metterà da parte tutto il suo rancore per Zeynep e, pur di salvare la vita al bambino innocente che porta in grembo, deciderà di portarla in ospedale.

Dopo ciò, Nihan chiederà a Kemal di raggiungerla. E lì, in ospedale, Soydere convincerà la sorella a parlare col commissario Hakan Demirtas (Erhan Alpay) per spiegargli come si sono svolti i fatti nel giorno in cui Ozan è morto. Ciò perché, grazie a un’intuizione di Ayhan Kandarli (Kerem Alisik), Kemal sospetterà che Zeynep sia stata aiutata da qualcun altro (quanto meno a simulare il suicidio di Ozan).

Endless Love, spoiler: Zeynep viene ferita!

Anche in questo caso, Emir sarà però un passo avanti rispetto a Kemal. Il perfido Kozcuoğlu riuscirà infatti ad introdursi in ospedale da un’entrata secondaria e, dopo essersi accertato del fatto che il bambino che la donna aspetta sta bene, porterà via Zeynep da lì con la propria automobile. Nella notte, Emir prometterà quindi a Zeynep che farà il possibile per salvaguardare la vita del figlio e la convincerà a lasciare la Turchia, via mare e all’alba, con un suo uomo di fiducia.

Il piano però verrà intercettato da Nihan, che riuscirà a scoprire il porto dal quale Zeynep sta per partire. L’imprevisto non tarderà ad arrivare: dopo aver scoperto che l’ex nuora è accusata dell’omicidio del figlio, Vildan Acemzade (Neşe Baykent) seguirà Nihan armata di pistola, che punterà contro Zeynep appena se la ritroverà davanti.

Nihan cercherà di disarmare Vildan, ma tra le due donne si creerà una colluttazione fisica che si ritorcerà contro Zeynep, la quale verrà ferita ad una spalla – da una pallottola esplosa per errore – e perderà poco dopo i sensi tra le braccia di Kemal, arrivato lì pochi attimi dopo lo sparo. Momenti di alta tensione, che finiranno per influenzare gli eventi successivi della dizi… Seguici su Instagram.