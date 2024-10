Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 10 ottobre: Marta vuole Odile alla Galleria Milano Moda

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 10 ottobre 2024

Clara annuncia il suo imminente ritorno a Milano e tutte le veneri ne sono felici, ma Mirella ora ha paura di perdere il suo posto di lavoro. Ciro spiega a Concetta che il compare di Partanna ha chiesto ospitalità per il figlio Mimmo, che vivrà a Milano e fa il poliziotto. Concetta, però, non sembra disposta ad ospitare il nuovo arrivato in casa sua. Marta chiede di assumere Odile alla Galleria Milano Moda, ma Adelaide non è d’accordo, visto che la ragazza ha ricevuto già una proposta dal Paradiso delle Signore. Matteo, nel frattempo, compie un gesto inatteso che potrebbe compromettere il futuro del grande magazzino…. Seguici su Instagram.